Tylko podczas lotów księżycowych astronauci byli dalej od Ziemi, nigdy tak daleko nie były kobiety. Nie chodziło tu zresztą tylko o pobicie rekordu, pojazd znalazł się w obszarze tzw. pasów van Allena, gdzie panuje podwyższone promieniowanie kosmiczne. Sześć obiegów Ziemi na tym poziomie było okazją do zbadania możliwych skutków promieniowania dla zdrowia i samopoczucia astronautów, a także dla poprawnej pracy aparatury, choćby wrażliwych ekranów dotykowych. Załoga testowała też szybką komunikację z siecią Starlink. Potem obniżono orbitę do apogeum na poziomie ok. 700 kilometrów, na którym odbędzie się spacer kosmiczny.

Start misji Polaris Dawn / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / PAP/EPA

Zmodyfikowana kapsuła

Spacery kosmiczne z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, tak jak i kiedyś z promów kosmicznych, odbywają się z pomocą śluz powietrznych. Kapsuła Crew Dragon nie była do takich spacerów przeznaczona; na potrzeby tej misji trzeba było ją zmodyfikować. Spacer wiąże się z rozhermetyzowaniem całej kabiny i aparatura musi być na to odporna. To oznacza też, że choć na zewnątrz kapsuły wyjdzie po kolei dwójka astronautów, wszyscy czworo muszą ubrać odpowiednie skafandry i wszyscy muszą przejść procedurę, która ochroni ich przez chorobą dekompresyjną. W tym celu astronauci już oddychają zmodyfikowaną mieszanką powietrza z coraz większą zawartością tlenu, pod coraz niższym ciśnieniem.