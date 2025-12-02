Duńscy archeolodzy dokonali niezwykłego odkrycia w Boeslunde na południowo-zachodniej Zelandii. Podczas wykopalisk natrafili na dwie żelazne włócznie z misternymi złotymi zdobieniami, których wiek szacuje się na około 2800 lat. To prawdopodobnie najstarsze żelazne przedmioty znalezione dotychczas na terenie Danii.

/ Foto: Museum Vestsjælland /

Boeslunde, niewielka miejscowość na południowo-zachodniej Zelandii, od lat przyciąga uwagę archeologów i miłośników historii. Ten region Danii słynie z niezwykle bogatego dziedzictwa epoki brązu. Na stosunkowo niewielkim obszarze w ciągu ostatnich dekad odnaleziono tu już 10 złotych pierścieni, około 2200 złotych spirali - prawdopodobnie stanowiących elementy pozłacanej szaty - oraz sześć złotych mis. Teraz do tej imponującej kolekcji dołączają dwa wyjątkowe żelazne zabytki, które mogą zmienić sposób patrzenia na przełom epok w tej części Europy.

Odkrycie, które zaskoczyło archeologów

Sierpień 2025 roku okazał się przełomowy dla duńskich archeologów z Muzeum Vestsjælland. To właśnie podczas prowadzonych w tym czasie wykopalisk, bezpośrednio przy i pod słynnymi złotymi depozytami, zlokalizowano naturalne źródło - miejsce, które, jak się okazało, było niegdyś centrum rytualnym. Właśnie tam natrafiono na dwie żelazne włócznie ozdobione złotem oraz jeszcze jeden żelazny przedmiot.

"Żelazna broń ze złotymi zdobieniami jest wyjątkowa nie tylko w Danii, ale i w całej Europie Północnej" - czytamy w oświadczeniu Muzeum Zelandii Zachodniej.

Datowanie AMS fragmentów osiki, które interpretowane są jako klej lub uszczelnienie z pochwy wokół grotu jednej z włóczni, wskazuje na okres około 900-830 p.n.e. To właśnie te włócznie są obecnie uznawane za najstarsze żelazne artefakty w Danii, pochodzące z końca epoki brązu (okres V).

Włócznie - luksus, który przetrwał wieki

Zachowane włócznie zachwycają nie tylko wiekiem, ale i kunsztem wykonania. Zdjęcia rentgenowskie ujawniły okrągłe złote inkrustacje wzdłuż ostrza. Długość jednego z okazów wynosi 47 cm, a naukowcy szacują, że pierwotnie mierzył około 60 cm. Tak bogato zdobiona broń nie była zwykłym narzędziem walki - stanowiła symbol statusu, a być może także przedmiot kultu.

Miejsce kultu i centrum wymiany

Znaleziska z Boeslunde, zarówno te najnowsze, jak i wcześniejsze depozyty złotych przedmiotów, wskazują, że obszar ten był w epoce brązu ważnym ośrodkiem religijnym i gospodarczym. Archeolodzy odkryli tu także ślady palenisk oraz pola do gotowania w dołach, które świadczą o powtarzających się zgromadzeniach, rytuałach i ucztach.