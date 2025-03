"Włos siwy jest tak zwanym normalnym włosem, tylko pozbawionym pigmentu" - wyjaśnia Martyna Pobuta, trycholog i psycholog kliniczny, gość Wykładu otwartego w Radiu RMF24. Ekspertka obala mity dotyczące siwienia i pielęgnacji włosów, podkreślając, że stres, genetyka i niedobory witaminowe mogą przyspieszać ten proces. Jak mówi, siwe włosy wymagają odpowiedniej pielęgnacji, głównie nawilżania, ale nie są powodem do wstydu, a wręcz mogą być modnym elementem wyglądu.

Martyna Pobuta, trycholog i psycholog kliniczny / Jakub Rutka / RMF FM

Czy można osiwieć od zmartwień? Wykład otwarty

W rozmowie z Krzysztofem Urbaniakiem ekspertka obaliła kilka mitów dotyczących siwienia i pielęgnacji włosów. Podkreśliła, że siwienie to naturalny proces, który dotyka zarówno młodych, jak i starszych osób. Co więcej, stres może przyspieszyć ten proces, a nawet sprawić, że osiwiejemy w ciągu tygodnia.

Siwienie - nie tylko kwestia genów

Siwienie jest często postrzegane jako symbol starzenia się, oznaczający koniec młodości - mówi Martyna Pobuta, trycholog i psycholog kliniczny. Jednak, jak podkreśla, siwienie to nie tylko kwestia genów. Stres, niedobory witamin i choroby autoimmunologiczne również mogą przyczynić się do pojawienia się siwych włosów.

Co ciekawe, siwe włosy wymagają innej pielęgnacji niż te z naturalnym pigmentem. Charakterystyczną cechą siwych włosów jest ich suchość, wynikająca z braku wody, co wpływa na ich konsystencję - wyjaśnia ekspertka. Dlatego tak ważne jest, by odpowiednio nawilżać siwe włosy.

Mity o pielęgnacji włosów

W rozmowie z Radiem RMF24 Martyna Pobuta obaliła również kilka popularnych mitów dotyczących pielęgnacji włosów. Przede wszystkim, szampon dobieramy do skóry głowy, a nie do włosów. Włos, który widzimy, to martwa struktura. O jego kondycji i wzroście decyduje stan skóry głowy, czyli skalpu - podkreśla ekspertka.

Kolejnym mitem jest przekonanie, że im rzadziej myjemy włosy, tym mniej się przetłuszczają. Warto zadbać o pielęgnację skóry głowy, czyli nie rzadziej niż co dwa dni - zaznacza gość Wykładu otwartego.

Jak dbać o włosy?

Na koniec ekspertka udzieliła kilku cennych rad dotyczących pielęgnacji włosów. Przede wszystkim, warto regularnie badać swój organizm i dbać o zdrową dietę. Powinniśmy co pół roku lub raz do roku wykonywać badania laboratoryjne, aby sprawdzić, co dzieje się w naszym organizmie - mówi Martyna Pobuta.

Ważne jest również, by odpowiednio dobierać szampon do rodzaju skóry głowy i regularnie nawilżać włosy odżywką. Kiedy zauważymy jakiekolwiek niepokojące zmiany, nie możemy zwlekać z wizytą u specjalisty. Jeżeli coś się dzieje, to nie czekać, tylko udać się do specjalisty - radzi ekspertka.