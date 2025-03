Po czteromiesięcznej przerwie wraca program "Czyste Powietrze", który ma na celu wsparcie Polaków w walce ze smogiem oraz poprawę efektywności energetycznej domów jednorodzinnych. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wprowadza szereg zmian, takich jak obowiązkowe audyty czy towarzystwo "opiekuna".

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Tak jak wcześniej, beneficjenci podzieleni są na trzy grupy. W zależności od dochodu będzie przysługiwała im niższa bądź wyższa dotacja. Poziom podstawowy przewiduje dotacje do 40 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji i z takiego wsparcia będą mogli skorzystać ci, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł.

Do drugiej grupy zaliczać się będą ci, których miesięczny dochód na osobę wynosi 2 250 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a w gospodarstwie jednoosobowym - 3 150 zł - dla nich wsparcie ograniczone jest do 70 proc. kosztów kwalifikowanych. Najwyższy poziom wsparcia, do 100 proc. kosztów, będzie obowiązywać przy miesięcznym dochodzie do 1 300 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych lub do 1 800 zł w gospodarstwie domowym jednoosobowym.

Zmiany

Jedną z najważniejszych nowości jest wprowadzenie obowiązkowych audytów energetycznych przed przystąpieniem do termomodernizacji. To krok ma na celu zwiększenie efektywności inwestycji i eliminację tzw. rachunków grozy. Z kolei dla tych, którzy myśleli o dotacji na piec gazowy - ta opcja znika z programu. W zamian beneficjenci będą mogli liczyć na wsparcie przy instalacji pompy ciepła, kotłów na pellet czy zgazowujących drewno.

Nowością w programie - która ma ograniczyć nadużycia - będą określone maksymalne koszty na poszczególne elementy inwestycji. Ograniczono również poziom dofinansowania do prac towarzyszących niezbędnych do realizacji inwestycji, ale niebędących jej głównym elementem. Wyznaczono też limity dotacji jednostkowych na metr kwadratowy powierzchni ocieplenia stropów, podłóg i ścian oraz za okna.

Kolejnym rozwiązaniem, które ma ułatwić przeprowadzenie inwestycji, jest wprowadzenie tzw. opiekuna. To osoba, która będzie wspierać beneficjentów na każdym etapie - od decyzji o dofinansowaniu, poprzez realizację, aż po rozliczenie projektu. W przypadku najwyższego wsparcia obecność opiekuna będzie obowiązkowa.

Wprowadzony szereg zmian ma na celu eliminację nadużyć. Wszystkie nowości mają sprawić, że dotacje trafią tam, gdzie są najbardziej potrzebne.