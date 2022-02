Zima to nie pora komarów, ale dokuczliwe owady latem znów dadzą o sobie znać. Więc warto poznać najnowsze wyniki badań pokazujących, skąd wynika ich zdolność do namierzania nas w każdej sytuacji. Naukowcy z University of Washington w Seattle, University of California w Santa Barbara i Albert-Ludwigs-Univesität Freiburg piszą na łamach czasopisma "Nature Communications", że istotne znaczenie ma dla tych owadów wzrok. Szczególnie wrażliwe są na barwę czerwoną. A kolor naszej skóry, nawet jeśli się przesadnie nie rumienimy, zawiera wystarczająco dużo barwy czerwonej, by zwrócić ich uwagę.

