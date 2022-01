Mówimy często, że oczy są zwierciadłem duszy. Międzynarodowy zespół naukowców pod kierunkiem badaczy z University of Leeds twierdzą, że oczy mogą być też zwierciadłem serca. Na łamach czasopisma "Nature Machine Intelligence" informuje, że opracowany przez nich algorytm sztucznej inteligencji jest w stanie na podstawie obrazu siatkówki oka z 70-80 procentową dokładnością przewidzieć wysokie ryzyko ataku serca w następnym roku. W ten sposób, przy okazji wizyty u okulisty można dostać sugestię, by jak najszybciej wybrać się do kardiologa.

