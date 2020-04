Ręczniki papierowe w obiektach publicznych, w tym szpitalach, pomagają skuteczniej walczyć z wirusami, niż suszarki do rąk - informują na podstawie najnowszych badań naukowcy z Uniwersytetu w Leeds. Wyniki ich eksperymentu, które miały być prezentowane podczas odwołanego z powodu pandemii koronawirusa European Congress on Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) w Paryżu zostały opublikowane w materiałach kongresu. Sugerują, że w dobie obecnej pandemii, przy tak istotnym znaczeniu higieny rąk, ręczniki papierowe powinny być podstawowym sposobem ich osuszania.

