To prawdziwa gratka dla miłośników astronomii! NASA zaprezentowała niezwykłe zdjęcie naszej największej galaktycznej sąsiadki – Galaktyki w Andromedzie, znanej również jako M31. Fotografia jest efektem połączenia danych z wielu teleskopów naziemnych i kosmicznych, ukazując M31 w zupełnie nowym świetle. Zobacz, jak wygląda galaktyka oddalona od nas o 2,5 miliona lat świetlnych!

Kosmiczna mozaika – zdjęcie z wielu teleskopów / foto: L. Frattare, K. Arcand, J.Major / NASA

Galaktyka w Andromedzie na wyjątkowych zdjęciach NASA. Kosmiczna sąsiadka Drogi Mlecznej.

Galaktyka Andromedy (M31) to nasz największy i najbliższy kosmiczny sąsiad, oddalony o około 2,5 miliona lat świetlnych.

Za około 4 miliardy lat Droga Mleczna i Andromeda zderzą się, tworząc jedną, większą galaktykę.

Najbliższa sąsiadka w Kosmosie

Galaktyka w Andromedzie, oznaczana jako M31, to prawdziwy "gigant" wśród naszych kosmicznych sąsiadów. Oddalona od Drogi Mlecznej o około 2,5 miliona lat świetlnych, jest największą i najbliższą nam dużą galaktyką spiralną. Podobieństwo jej struktury do naszej własnej galaktyki sprawia, że stanowi dla naukowców bezcenne laboratorium do badań nad ewolucją i budową galaktyk spiralnych.

Astronomowie od dekad przyglądają się Andromedzie, próbując rozwikłać największe zagadki Wszechświata. Właśnie obserwacje M31 w latach 60. XX wieku umożliwiły przełom w badaniach nad ciemną materią - tajemniczym składnikiem Kosmosu, który nie emituje światła, ale oddziałuje grawitacyjnie z widzialną materią.

Najdalszy obiekt widoczny gołym okiem

Co ciekawe, Galaktyka w Andromedzie to najdalszy obiekt we Wszechświecie, który - przy odpowiednich warunkach - można dostrzec nieuzbrojonym okiem. Wystarczy czyste, ciemne niebo z dala od miejskich świateł i odrobina szczęścia, by zobaczyć na niebie delikatną mgiełkę - to właśnie światło, które pokonało miliony lat świetlnych, by do nas dotrzeć. Jeszcze lepsze widoki zapewni zwykła lornetka. M31 jest widoczna także na polskim niebie, szczególnie jesienią.

Kosmiczna mozaika – zdjęcie z wielu teleskopów

NASA postanowiła pokazać M31 w sposób absolutnie wyjątkowy - łącząc zdjęcia wykonane w różnych zakresach długości fali elektromagnetycznej, od promieniowania rentgenowskiego, przez ultrafiolet, światło widzialne, aż po podczerwień i fale radiowe.

Andromeda – nasza przyszłość?

Galaktyka w Andromedzie nie tylko fascynuje astronomów, ale i rozbudza wyobraźnię wszystkich, którzy patrzą w niebo. Co ciekawe, za około 4 miliardy lat Droga Mleczna i M31 zderzą się, tworząc jedną, jeszcze większą galaktykę. Na razie jednak możemy podziwiać ją na niebie - i na wyjątkowych zdjęciach, które pokazują, jak kosmiczny sąsiad wygląda w oczach najpotężniejszych teleskopów świata.