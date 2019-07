1 stycznia 2020 r. dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu prof. Jan Ostrowski przechodzi na emeryturę, w związku z czym zastąpi go obecny dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie prof. UJ Andrzej Betlej - ogłosił w piątek wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński. Betleja ma zastąpić Andrzej Szczerski.

W piątek w siedzibie MKiDN odbyła się konferencja prasowa pt. "Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki i Muzeum Narodowe w Krakowie. Sukcesy i wyzwania". Uczestniczyli w niej, oprócz wicepremiera Glińskiego, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu Jan Ostrowski oraz dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Betlej.

Chciałbym poinformować o decyzji pana dyrektora prof. Jana Ostrowskiego, decyzji, o której pan dyrektor mnie już swojego czasu poinformował, o przejściu na emeryturę z dniem 1 stycznia 2020 r. - powiedział w piątek Gliński. Jak mówił, jest to przede wszystkim "okazja, żeby panu dyrektor bardzo podziękować za te 30 lat pracy, za to, jak wysoko postawił Wawel".



Decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego chcielibyśmy, aby dyrektorem od roku 2020 na Wawelu był pan dyrektor Andrzej Betlej - dodał minister kultury. Wicepremier Gliński poinformował, że trzecią zmianą personalną związaną z instytucjami krakowskimi jest ta, że "przewidujemy, iż dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie zostanie pan prof. Andrzej Szczerski, były wicedyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, wybitny historyk sztuki".



Wicepremier Gliński w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że Betlej i Szczerski to "doświadczeni, a jednocześnie jeszcze młodzi, wybitni historycy sztuki, wybitni muzealnicy". Cieszę się więc, że te instytucje będą prowadzone przez tak odpowiedzialne, profesjonalnie przygotowane, wybitne osoby - dodał.



Obecny dyrektor MN w Krakowie Andrzej Betlej ocenił, że przed Zamkiem Królewskim na Wawelu "cały czas stoją pewne wyzwania inwestycyjne". W niedługim czasie część Archiwum Narodowego w Krakowie, które ma swoją siedzibę na Zamku, opuści pomieszczenia, które trzeba właściwie przystosować na nowo i rozbudować ekspozycję skarbca królewskiego na Wawelu. Dalsze prace należy prowadzić przy Zamku w Pieskowej Skale, który jest oddziałem Zamku Królewskiego na Wawelu, więc pracy jest dużo, wyzwań jest dużo - wymieniał Betlej.



Zaznaczył, że "wyjątkowy zespół ludzi, którzy tam pracują, tak samo wyjątkowych specjalistów, jakich miał szczęście poznać w Muzeum Narodowym w Krakowie, jest w stanie dalej utrzymywać ten wyjątkowy, wysoki poziom, do jakiego się przyzwyczailiśmy przez ostatnie 30 lat".





Prof. Jan Ostrowski to muzealnik, naukowiec, od 30 lat dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu - Państwowych Zbiorów Sztuki. Uznawany jest za międzynarodowy autorytet w dziedzinie historii sztuki. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych, prezesem Polskiej Akademii Umiejętności, prof. w Instytucie Historii Sztuki UJ. Jest twórcą i wieloletnim kierownikiem programu inwentaryzacji zabytków sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. W latach 2012-2015 był członkiem Rady do Spraw Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Komitetu Nauk o Sztuce Polskiej Akademii Nauk.



Dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ - w latach 2012-2016 był dyrektorem Instytutu Historii Sztuki UJ, od 2016 r. jest dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest autorem 10 książek i ponad 170 artykułów naukowych, uczestnikiem wielu stypendiów zagranicznych. Podczas kierowania Muzeum Narodowym zorganizował wystawy: cykl poświęcony St. Wyspiańskiemu - "Wyspiański. Nieznany" i "Wyspiański. Posłowie", a także "Teraz komiks", "Z drugiej strony rzeczy. Polski dizajn po roku 1989", czy wystawy "#dziedzictwo", "Twarzą w Twarz. Sztuka w Auschwitz".



Dr hab. Andrzej Szczerski to kurator wielu wystaw zarówno w Polsce, jak i za granicą, członek wielu rad muzealnych, zespołów eksperckich, w tym Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W latach 2009-2017 był prezesem Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, w latach 2013-2016 vice-prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA International. Od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2018 roku był zastępcą dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie ds. naukowych. Szczerski jest uczestnikiem wielu stypendiów zagranicznych oraz laureatem wielu nagród w dziedzinie historii sztuki.