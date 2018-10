23 października ruszy we Wrocławiu 9. edycja American Film Festival. To prezentacja wszystkich stanów kina z USA. W ciągu sześciu dni widzowie zobaczą aż 88 filmów pełnometrażowych, z czego 57 zostanie pokazanych w Polsce po raz pierwszy. A w piątek 26 października w polskich kinach pojawi się "Ocean ognia". Gerard Butler i Gary Oldman spróbują zapobiec wybuchowi III wojny światowej.

Kadr z filmu "Ocean ognia" / Kino Świat /

American Film Festival we Wrocławiu

9. edycja American Film Festival to prezentacja wszystkich stanów kina z USA. W ciągu sześciu dni widzowie zobaczą aż 88 filmów pełnometrażowych, z czego 57 zostanie pokazanych w Polsce po raz pierwszy.

23 października AFF otworzy przebój festiwalu w Wenecji, znakomicie przyjęte przez krytyków "Narodziny gwiazdy" Bradleya Coopera, w którym, oprócz samego autora, w roli głównej występuje także Lady Gaga. Na zakończenie pokazani zostaną "Bracia Sisters" Jacquesa Audiarda, nagrodzonego Srebrnym Lwem za reżyserię w Wenecji. W ekranizacji bestsellerowej powieści Patricka deWitta swój aktorski popis dają m.in. John C. Reilly, Joaquin Phoenix i Jake Gyllenhaal. "Bracia Sisters" łączą w sobie najlepsze elementy komedii absurdu w stylu braci Coen i epickich westernów doby Marlona Brando.

W programie znalazł się też hit festiwalu w Toronto "Wymazać siebie". To poruszający dramat w reżyserii Joela Edgertona, z Lukasem Hedgesem, Nicole Kidman i Russellem Crowem w rolach głównych. We Wrocławiu pokazana zostanie także "Góra" - nowy film Ricka Alversona. W rolach głównych Jeff Goldblum i Tye Sheridan, który odwiedzi Wrocław w ramach AFF. Podczas festiwalu będzie miał miejsce także jedyny polski pokaz przedpremierowy "Suspirii", najnowszego filmu Luki Guadagnina, autora Tamtych dni, tamtych nocy. W filmie występują m.in. Tilda Swinton i Dakota Johnson.

Jednym ze znaków rozpoznawczych American Film Festival są też sekcje konkursowe: Spectrum (12 filmów) - przegląd nowych tendencji i młodych talentów kina USA, oraz American Docs (15 filmów) - najgłośniejsze dokumenty prezentujące różne oblicza Ameryki.



Ocean ognia w kinach

Gerard Butler i Gary Oldman próbują zapobiec wybuchowi III wojny światowej. Film "Ocean ognia" to nowa produkcja twórców "Szybkich i wściekłych" oraz "Niezniszczalnych". Amerykański okręt z napędem atomowym - USS Toledo, dowodzony przez kapitana Joe Glassa (Gerard Butler), dociera do miejsca, w którym w nieznanych okolicznościach zatonęła rosyjska łódź podwodna. Badając kulisy katastrofy, kapitan odkrywa, że incydent nie był dziełem przypadku, ale doskonale zaplanowanym aktem terroru. Stoi za nim zbuntowany rosyjski generał, usiłujący doprowadzić do wybuchu III wojny światowej. Kiedy zdrajcy udaje się porwać prezydenta Rosji, a świat pogrąża się w chaosie, Glass sprzymierza się z odziałem US Navy Seals. Wspólnie, żołnierze podejmują śmiałą próbę odbicia głowy państwa z rąk terrorysty. Od powodzenia ich misji zależeć będzie los całego globu.

Film 26 października wejdzie do polskich kin.