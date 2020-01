Terry Jones zmarł we wtorek wieczorem w wieku 77 lat - poinformował jego agent. Był jednym z członków słynnej brytyjskiej grupy komediowej Monty Pythona.

Rodzina Jonesa napisała, że zmarł on "po długiej, niezwykle dzielnej, ale zawsze prowadzonej w dobrym humorze walce z rzadką formą demencji, FTD".



Terry Jones nie żyje Press Association/x-news



Terry Jones, wraz z Erikiem Idle'em, Johnem Cleese'em, Michaelem Palinem, Grahamem Chapmanem i Terrym Gilliamem, założył w 1969 r. Latający Cyrk Monty Pythona, którego surrealistyczny humor zrewolucjonizował brytyjską komedię.

Terry Jones / LUKAS MACHALINEK / PAP/EPA



Grupa istniała do 1983 r., po czym kilkakrotnie się reaktywowała. Jones wystąpił we wszystkich filmach i programach Monty Pythona. Był też reżyserem trzech z czterech pełnometrażowych filmów grupy - "Monty Python i Święty Graal" (razem z Terrym Gilliamem), "Żywot Briana" i "Sens życia według Monty Pythona". Wyreżyserował i zagrał także w kilku innych filmach poza grupą, był również m.in. prezenterem telewizyjnych filmów dokumentalnych o historii starożytnej i średniowiecznej.



Terry był jednym z moich najbliższych, najbardziej cenionych przyjaciół. Był miły, hojny, wspierający i pełen pasji, by żyć pełnią życia. Był kimś więcej niż jednym z najzabawniejszych pisarzy-wykonawców swojego pokolenia, był kompletnym komikiem renesansowym - pisarzem, reżyserem, prezenterem, historykiem, genialnym pisarzem dziecięcym i najcieplejszym, najwspanialszym towarzyszem, jakiego można było sobie życzyć - powiedział na wieść o śmierci Jonesa Palin.