Piosenkarka Taylor Swift i środkowy rozgrywający drużyny Kansas City Chiefs, Travis Kelce, ogłosili we wtorek swoje zaręczyny. Na Instagramie opublikowali specjalną sesję fotograficzną i napisali: "Wasza nauczycielka angielskiego i nauczyciel WF-u biorą ślub".

Taylor Swift i Travis Kelce / Rex Features/EAST NEWS / East News

O zaręczynach Taylor Swift i Travisa Kelce'a poinformowała nawet agencja Reutera

We wspólnym poście na Instagramie para napisała: "Wasza nauczycielka angielskiego i nauczyciel WF-u biorą ślub", a także zamieściła zdjęcia przedstawiające Kelce'a oświadczającego się Swift.

Zaręczyny są szeroko komentowane w mediach społecznościowych. Post na Instagramie w ciągu pierwszych 20 minut zebrał zebrał ponad 2 miliony polubień. Gratulacje złożyła również NFL - największa zawodowa liga futbolu amerykańskiego, której gwiazdą jest narzeczony Taylor Swift.

Instagram Post

Swift i Kelce spotykają się od dwóch lat. Zaręczeni mają po 35 lat.

Taylor Swift to amerykańska piosenkarka, autorka tekstów i producentka muzyczna, urodzona w 1989 roku. Zasłynęła początkowo jako artystka country, a następnie odniosła światowy sukces w muzyce pop. Jest laureatką licznych nagród, w tym wielu statuetek Grammy, i uznawana za jedną z najbardziej wpływowych postaci współczesnej muzyki.

Magazyn "Forbes" uznał Swift za jedną z najbardziej wpływowych kobiet świata. Gwiazda gromadzi na koncertach ogromne tłumy.

Zaręczyny nastąpiły kilka tygodni po tym, jak Swift zadebiutowała w podcaście Kelce'a "New Heights", który prowadzi wspólnie ze swoim bratem, emerytowanym gwiazdorem NFL, Jasonem Kelce. Podczas odcinka podcastu Swift ogłosiła swój 12. album studyjny, "The Life of a Showgirl", i opowiedziała o związku z Travisem Kelce'em.

"On jest po prostu animatorem wibracji w życiu każdego, kto się w nim znajduje" - powiedziała Swift o swoim obecnym narzeczonym w odcinku. "On jest jak ludzki wykrzyknik" - cytuje słowa Swift ABC News.