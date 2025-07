120 rekwizytów, kostiumów i elementów scenografii pochodzących z produkcji "Downton Abbey" trafi na aukcję, która rozpoczyna się już 18 sierpnia. To pokłosie tego, że produkcja żegna się widzami po sześciu sezonach serialu i debiutującej we wrześniu trzeciej, zapowiadanej jako ostatnia, części filmu pełnometrażowego. Aukcji towarzyszyć będzie wystawa, którą do 16 września będzie można oglądać w siedzibie domu aukcyjnego Bonhams przy New Bond Street w Londynie.

Produkcja przedstawia życie arystokratycznej rodziny Crawleyów i jej służby. Tłem fabuły są wydarzenia historyczne w Wielkiej Brytanii oraz stopniowy spadek znaczenia arystokracji. Historie z serialu były kontynuowane w dwóch filmach kinowych. Trzeci, zapowiadany jako ostatni, trafi na duży ekran 12 września. "Downton Abbey" zyskał uznanie nie tylko widzów, ale i krytyków zdobywając 15 nagród Emmy i trzy Złote Globy.

Pamiątki po "Downton Abbey". Niezwykła aukcja już wkrótce Ostatnim, poza filmowym, aktem opowieści będzie aukcja pochodzących z produkcji rekwizytów. Pod młotek trafią liczne kostiumy, rekwizyty – chociażby samochód rodziny Grantham, Sunbeam 20/60 z 1925 roku – czy podpisany scenariusz pierwszego odcinka. Dochód z aukcji wytwórnia Carnival Films przekaże Together for Short Lives, brytyjskiej organizacji charytatywnej, która zajmuje się opieką paliatywną nad dziećmi.

Downton Abbey to przykład tego, co najlepsze w brytyjskiej telewizji – powiedział Charlie Thomas z Bonhams w oświadczeniu cytowanym przez ArtNet. To wyjątkowo dobrze udokumentowana opowieść o arystokratycznym społeczeństwie początku XX wieku, a kostiumy i rekwizyty dowodzą imponującej dbałości o szczegóły, która ożywiła świat na ekranie i sprawiła, że produkcja stała się uwielbiana przez miliony widzów na całym świecie - dodał.