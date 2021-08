Każdego roku dzień 16 sierpnia jest wyjątkowy dla setek tysięcy fanów niezwykłego artysty, jakim był Elvis Presley. To jedyny na świecie piosenkarz, który nawet po wielu latach, co roku w rocznicę swojej śmierci gromadzi wokół posiadłości Graceland w Memphis tysiące ludzi z całego świata. Główne "elvisowe" uroczystości odbywają się w ten weekend.

Elvis Presley / PAP/Photoshot

To był człowiek o niebywałej dobroci - mówi radiu RMF24.PL Janusz Płoński, dziennikarz, scenarzysta, dokumentalista, autor książki "Elvis! Dlaczego Ja, Panie."

W latach 90. Janusz Płoński zrealizował dla niemieckiej telewizji ZDF dokument " Elvis", w którym pokazał przykłady wręcz fanatycznego uwielbienia, jakim cieszył się ten najsłynniejszy amerykański piosenkarz. Elvis, zwłaszcza w końcowym okresie twórczości, stworzył coś na miarę religii, której sam był kapłanem. Ludzie przyjeżdżają do Memphis na rocznicę, nie po to, żeby cos zobaczyć, ale po to, by coś przeżyć - dodaje Płoński.

Graceland / Krzysztof Nepelski / RMF FM

W rozmowie o Elvisie Presley’u Janusz Płoński zwraca uwagę na mało znany i uświadamiany sobie przez ludzi fakt, że ukochaną muzyką Elvisa nie był rock’n’roll, pop czy country. Jego ulubioną muzyką, którą śpiewał od dziecka, aż do samej śmierci, była religijna muzyka gospel. Jedyne nagrody Grammy, jakie w życiu otrzymał, to te za płyty z muzyką gospel.

Obchody w Memphis

Obchody kolejnej rocznicy śmierci Króla odbywają się głównie w Memphis i małym niemieckim miasteczku Bad Nauheim, gdzie w latach 1958-1960 stacjonował Presley w trakcie swojej służby wojskowej w armii Stanów Zjednoczonych.

Graceland / Krzysztof Nepelski / RMF FM

W Memphis wreszcie po roku przerwy można było zorganizować tradycyjny Elvis Week. W programie wydarzenia są koncerty najsłynniejszych naśladowców Presleya, jak Dean Z, Brandon Bennett, Dwight Icenhower, Cody Slaughter, Shawn Klush czy Taylor Rodriguez. Konkurs o nazwie Ultimate Elvis Tribute Artist Contest to zawsze jedna z najbardziej oczekiwanych pozycji weekendu, zwycięstwo daje laureatowi prestiż i gwarancję dobrze płatnych występów.

Szacuje się, że w samych Stanach Zjednoczonych jest ponad 20 tysięcy naśladowców, którzy żyją ze śpiewania piosenek Króla.

Graceland / Krzysztof Nepelski / RMF FM

"Elvisowi" turyści w ramach tego tygodnia mogą też odwiedzić położone o 120 km od Memphis miasteczko Tupelo, gdzie urodził się ich idol. Na miejscu można zobaczyć odtworzony domek Presleyów i świetnie zorganizowane muzeum. Gratką dla fanów są organizowane w wielkiej sali koncertowej Soundstage at Graceland spotkania z ludźmi, którzy pracowali z Elvisem i znali go bezpośrednio.

Graceland / Krzysztof Nepelski / RMF FM

W niedzielę, dzień przed rocznicą odbędzie się słynny marsz z pochodniami i świecami Candlelight Vigil. Cztery lata temu, z okazji 40. rocznicy śmierci Presleya, w marszu wzięło udział prawie 40 tysięcy osób, niektórzy czekali w kolejce 11 godzin.

Wreszcie na koniec 16 sierpnia uczestnicy Elvisowego Tygodnia będą mogli wziąć udział w Elvis in Concert, znanym wśród fanów format koncertu, gdzie postać śpiewającego Elvisa jest wyświetlana na wielkim ekranie, słychać jego wokal, zaś całość oprawy muzycznej jest realizowana na żywo przez orkiestrę symfoniczną. W 2018 roku fani z Polski mogli zobaczyć ten koncert w krakowskiej Tauron Arenie. Występy Elvisa są przerywane wspomnieniami jego byłej żony Priscilli Presley.

Europejskie obchody

Hotel w Bad Nauheim / Krzysztof Nepelski / RMF FM

W Europie stolicą "Elvisową" na kilka dni staje się Bad Nauheim, miasto uzdrowiskowe w Niemczech położone w kraju związkowym Hesja, miejsce służby wojskowej słynnego wykonawcy. W tym roku już po raz 19. zostanie zorganizowany European Elvis Festival.

Cechą charakterystyczną konkursu organizowanego w Europie jest to, że jury zwraca uwagę i ocenia głównie walory wokalne i artystyczne uczestników konkursu, nie zwracając w ogóle uwagi na wymyślne stroje, charakteryzacje i inne atrybuty wizualne mające uświetnić występ uczestnika. Tym większy był ogromny sukces polskiego zespołu Elvis’56, który w 2019 roku wygrał rywalizację , zaś w tym roku będzie główną gwiazdą niemieckiego festiwalu. Rok temu ze względu na pandemię festiwal w Bad Nauheim nie odbył się.

W Polsce w tradycyjnych "elvisowych" miejscach, jak Kraków, Toruń, Bydgoszcz i Rzeszów, fani spotkają się, by posłuchać piosenek Elvisa w wykonaniu naszych polskich naśladowców.

Warto wspomnieć, że Kraków to jedyne miasto w Polsce, gdzie jest Aleja Elvisa Presleya, jego pomnik oraz poświęcona mu gwiazda umieszczona na Bulwarze Czerwieńskiego, tuż obok słynnego Smoka Wawelskiego.

Fenomen Elvisa Presleya jest nadal przedmiotem zainteresowania socjologów, historyków popkultury oraz pisarzy. Jeśli chodzi o sprzedaż płyt, to obok The Beatles i Michaela Jacksona jest na 3. miejscu w tym prestiżowym rankingu. Nadal inspiruje współczesnych piosenkarzy, przyciąga uwagę, a dla jego wielkich fanów jego muzyka jest często jedynym ukojeniem i radością.

Elvis Presley zmarł 44 lata temu, ale żyje nadal w sercach fanów.