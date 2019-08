Sukces polskiego zespołu ELVIS’56 na Europejskim Festiwalu Elvisa Presleya! Zespół zdobył tytuł Najlepszego Interpretatora Muzyki Elvisa w 2019 roku.

/ foto. Materiał Prasowy /

"Potwierdzamy oficjalnie. Tak. Wygraliśmy European Elvis Festival 2019!!!" - napisano na oficjalnym profilu zespołu - "Dziękujemy wszystkim za trzymanie kciuków!"

/ foto. Materiał Prasowy /

Krakowska grupa ELVIS ’56 wystąpiła podczas 18. edycji Europejskiego Festiwalu Elvisa Presleya w Bad Nauheim (niemieckim mieście w którym legendarny piosenkarz mieszkał w trakcie odbywania służby wojskowej). W trakcie swojego występu muzycy zaprezentowali m.in porywającą wersję "Blue Suede Shoes" z instrumentalnymi popisami Grzegorza Kusia (gitara) i Marcina Sonnenberga (klawisze), "Don’t Be Cruel", "Such A Night", "Johnny B.Goode" oraz filmowe "Return To Sender". Największy aplauz licznie zgromadzonej pod sceną publiczności zdobył jednak klasyk z komedii "G.I.Blues", kompozycja "Wooden Heart". Niemieccy fani króla rock’n’rolla szczególnie entuzjastycznie zareagowali na fragment utworu wyśpiewany przez wokalistę zespołu Szczepana Sollicha w ich ojczystym języku. Krakowianom kibicowała również liczna grupa fanów Elvisa z Polski, m.in z Bydgoszczy, Konina, Rzeszowa i Krakowa.

Grupę "ELVIS ’56" tworzy piątka utalentowanych instrumentalistów i wokalistów - Szczepan Sollich, Marcin Sonnenberg, Grzegorz Kuś, Marek Piotrowicz i Grzegorz Bębenek - zafascynowanych twórczością Elvisa Presleya a także pozostałych pionierów rock’n’rolla.

/ foto. Materiał Prasowy /

Swoje pierwsze profesjonalne nagrania zrealizowali w lipcu 2018 roku w Studiach Nagraniowych RMF FM. To one posłużyły do zgłoszenia udziału w najbardziej prestiżowym konkursie muzyki Elvisa Presleya w Europie. Także w RMF FM swoje pierwsze studyjne nagrania zrealizował w 2017 roku Szczepan Sollich - młody utalentowany naśladowca Presleya, główny wokalista ELVIS’56.

Bardzo mi się to podoba, rozluźnia mnie to co robię, to moje hobby, czyli granie Elvisa - mówił w 2017 roku w wywiadzie dla RMF FM - W Elvisie najbardziej podoba mi się wygląd, charyzma, to jakim był człowiekiem.

W ramach European Elvis Festival 2019 po raz piąty odbył się konkurs muzyczny, w trakcie którego organizatorzy szukali najlepszych piosenkarzy i zespołów w Europie, którzy swoją muzyką składają hołd Elvisowi na scenie. Do konkursu może się zgłosić każdy, niezależnie od rodzaju uprawianej muzyki. Celem jest znalezienie najlepszych interpretacji piosenek Elvisa Presleya. Nie liczą się kolorowe kombinezony czy przebranie, ale dobra muzyka, dobry wokal i dobry koncert! Jury wyłania listę uczestników, a najlepsi z nich występują w programie na żywo. Na scenie w Bad Nauheim. Tam publiczność decyduje o trzech miejscach na podium.

Tym większe uznanie i sukces polskiego zespołu ELVIS’56. Gratulujemy!

Info we współpracy z Toruńsko-bydgoskim FC EP "His Hand In Mine"/Mariusz Ogiegło