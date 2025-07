Do sieci trafił pierwszy zwiastun filmu "Skarbek", opowiadającego o niezwykłym życiu Krystyny Skarbek – jednej z najsłynniejszych agentek II wojny światowej, nazywanej "Bondem w spódnicy". Premiera w Polsce i Wielkiej Brytanii już 3 października. W tytułowej roli wystąpi Morgane Polański, córka Romana Polańskiego i Emmanuelle Seigner.

Morgane Polanski wciela się w rolę słynnej polskiej agentki / Marechal Aurore / PAP/Abaca

Film "Skarbek" inspirowany jest barwnym i pełnym tajemnic życiem Krystyny Skarbek - polskiej agentki brytyjskich służb specjalnych SOE i SIS. Jej odwaga, nieustępliwość i dokonania podczas II wojny światowej przeszły do legendy, a sama Skarbek bywa nazywana "Jamesem Bondem w spódnicy".

Twórcy filmu podkreślają, że życie prywatne agentki było równie fascynujące, co jej działalność wywiadowcza. Według niektórych źródeł Skarbek miała romans z Ianem Flemingiem, twórcą postaci Jamesa Bonda, i to właśnie ona mogła być pierwowzorem Vesper Lynd z kultowej powieści "Casino Royale", przedstawiającej najsłynniejszego agenta wywiadu w historii popkultury.

Skarbek dołącza do panteonu herosów

Przez lata historia Skarbek pozostawała owiana tajemnicą.

Po wojnie osoby znające Krystynę Skarbek zawarły umowę milczenia, aby nie ujawniać jej tajemnic ani znajomości. Jej historia przez długi czas pozostawała owiana tajemnicą. Dopiero w ostatnich latach zaczęto o niej mówić, a w centrum Londynu odsłonięto nawet tablice pamiątkowe na cześć tej niezwykłej i intrygującej Polki. To najwyższy czas, by Krystyna Skarbek dołączyła do panteonu najważniejszych bohaterów drugiej wojny światowej, a ten film z pewnością się do tego przyczyni. Widzowie na całym świecie zainteresują się jej historią i będą chcieli dowiedzieć się więcej - czy Krystyna Skarbek naprawdę istniała? - podkreśla George Byczynski, producent wykonawczy filmu.

Wideo youtube

Najwyższa pora, by polska agentka została uhonorowana we właściwy sposób. Władze brytyjskie nadały jej wprawdzie kilka orderów, ale po wojnie bohaterka zmuszona była do pracy jako pokojówka i telefonistka. Pod koniec życia mieszkała w hotelu prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy Polaków.

Zginęła tragicznie w 1952 roku w Londynie, zamordowana przez odrzuconego adoratora.

Gwiazdorska obsada i międzynarodowa produkcja

W główną rolę wcieli się Morgane Polański, której na ekranie towarzyszą m.in. Piotr Adamczyk, Agata Kulesza, Malcolm McDowell, Ingvar Sigurdsson oraz Frederick Schmidt. Reżyserem i scenarzystą thrillera szpiegowskiego jest Brytyjczyk James Marquand.

Przeczytałam scenariusz i zachwyciłam się tą historią. Krystyna Skarbek jest absolutnie fascynująca. Bardzo mnie to poruszyło, bo jest to prawdziwa historia i nie mogłam uwierzyć, że nigdy wcześniej o niej nie słyszałam. Jak to w ogóle jest możliwe? Pytałam o nią kilka osób w Polsce i tam też jej historia nie jest powszechnie znana - mówi Morgane Polański.

Malcolm McDowell, nominowany do Złotego Globu aktor znany z takich filmów jak "Mechaniczna pomarańcza" czy "Artysta", zaznacza, że w filmie odgrywa dwuznaczną rolę szefa wywiadu. Krystyna Skarbek miała niezwykłą odwagę i ogromną wytrwałość. Prawdziwą, żelazną siłę woli. Nie było dla niej rzeczy niemożliwych. W filmie gram szefa wywiadu. Nigdy wcześniej nie grałem szpiega i było to bardzo ciekawe wyzwanie, bo moja postać ma dwie twarze i okazuje się nie być lojalny wobec głównej bohaterki. Tak niestety rozgrywa się ludzi w tym biznesie.

Zdjęcia do filmu realizowano m.in. w Warszawie, Lublinie, Bystrzycy Kłodzkiej i Krakowie. "Skarbek" to polsko-brytyjska koprodukcja, której producentami są Robert Chadaj, Krystian Kozłowski i Matt Whyte. Projekt wsparły m.in. Polska Fundacja Narodowa, Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Dolnośląskie Centrum Filmowe.