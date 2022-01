Poznaliśmy datę premiery i szczegóły fabuły serialu "Władca Pierścieni". Pierwszy sezon, zatytułowany "The Lord of the Rings: The Rings of Power", pojawi się 2 września. Amazon, który nabył prawa do "Władcy Pierścieni" w 2017 roku ogłosił też, że serial skupi się na powstawaniu Pierścieni Władzy i historii przekazania ich elfom, krasnoludom oraz ludziom.

