"Spider-Man: Bez drogi do domu" bije kolejny rekord. Tym razem na swoim podwórku. W rankingu najbardziej dochodowych filmów w USA właśnie awansował na czwarte miejsce listy wszechczasów.

"Spider-Man: Bez drogi do domu" zarobił ponad 700 milionów dolarów w Stanach Zjednoczonych. Jak pisze "The Hollywood Reporter" film pokonał w rankingu m.in "Czarną Panterę". Nowa odsłona przygód Człowiek Pająka jest jednym z zaledwie pięciu filmów, które zarobiły 700 milionów dolarów lub więcej w kraju. Inne tytuły to "Czarna pantera" (700,4 miliona dolarów), "Avatar" (760,5 miliona dolarów), "Avengers: Koniec gry" (858,4 miliona dolarów) oraz "Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy" (936,7 miliona dolarów).

Na całym świecie nowy Spider-Man zajmuje 8. miejsce na liście najbardziej dochodowych filmów wszechczasów, z przychodami w wysokości 1,63 miliarda dolarów. A wciąż nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery w Chinach. Jak podaje "The Hollywood Reporter" swój sukces w USA film w dużej mierze zawdzięcza kinomanom płci męskiej w wieku od 18 do 34 lat.