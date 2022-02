Nie żyje Roman Kostrzewski. Wieloletni wokalista zespołu Kat zmarł 5 dni przed swoimi 62. urodzinami. Chorował na nowotwór.

Informację o śmierci Romana Kostrzewskiego przekazał na Facebooku zespół Kat & Roman Kostrzewski.

"I stało się to, czego przez długi czas nie chcieliśmy dopuścić do świadomości, liczyliśmy, że sprawy potoczą się inaczej, a zamiast tej informacji przeczytacie informację o zbliżających się koncertach albo premierze płyty. Niestety...

Z wielkim smutkiem i pogruchotanymi sercami informujemy, że dziś odszedł od nas Romek. Zasnął spokojnie, otoczony dobrą opieką i bliskimi. Już go nie boli. Do zobaczenia w Piekle Przyjacielu!" - czytamy we wpisie zespołu.

Kostrzewski urodził się 15 lutego 1960 roku. Zmarł 5 dni przed swoimi 62. urodzinami. Od kilku lat chorował na nowotwór.

Kat to jeden z najważniejszych polskich zespołów trash metalowych. Grupa zadebiutowała w 1980 roku. Rok później dołączył do niej Roman Kostrzewski. Grupa szybko zyskała uznanie fanów trash metalu.

Jak czytamy na stronie zespołu "na wyjątkową pozycję zespołu poza warstwą muzyczną miały wpływ także teksty wokalisty Romana Kostrzewskiego oraz bardzo widowiskowe i nowatorskie wówczas, mroczne koncerty z udziałem "baletu wielu rekwizytów"".

Występując jako gwiazda na festiwalu Jarocin 86’ zespół zagościł w filmie dla telewizji BBC pt: " My blood, your blood", poświęconemu polskiemu rockowi.

W lutym 1987 r. Kat dwukrotnie wystąpił w katowickim Spodku z Metallicą.

Na przełomie lat 80. i 90. grupa na dwa lata zawiesiła działalność z powodu różnic między muzykami. Powróciła jednak w 1992 roku i odnosiła sukcesy aż do 1999 roku. Wtedy, ze względu na nagłą śmierć głównego gitarzysty Jacka Regulskiego, zespół zawiesił działalność. Powrócił w 2003 r. z olbrzymią i owianą sukcesem trasą koncertową zwaną "Kat on tour again".

W 2004 roku, z powodu konfliktu z gitarzystą Piotrem Luczykiem, Roman Kostrzewski odszedł z zespołu razem z perkusistą Ireneuszem Lothem. "Rekonstrukcja Kata okazała się być niezbyt fortunną. Pożądanym stało się przemianowanie zespołu na KAT & Roman Kostrzewski" - czytamy na stronie zespołu.

