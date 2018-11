Rod Stewart w 2019 roku wyruszy w trasę koncertową promującą 30. studyjny album "Blood Red Roses". Koncert w Polsce odbędzie się 21 czerwca w TAURON Arenie w Krakowie.

Rod Stewart Live in Concert w 2019 roku ma być połączeniem klasycznych hitów i nowości w charakterystycznym dla tego artysty stylu. Z pewnością nie zabraknie klasyków ze jego błyskotliwej twórczości. Rod Stewart należy do czołówki artystów z najlepszymi wynikami na całym świecie - może się pochwalić ponad 200 milionami sprzedanych płyt.

Uczestnicy koncertu będą mieli również szansę usłyszeć materiał z najnowszej płyty Roda Stewarta "Blood Red Roses". Jest ona kolekcją 13 głęboko osobistych utworów oraz trzech coverów. Wydana jest blisko 50 lat od podpisania przez Roda Stewarta pierwszego solowego kontraktu płytowego.

Rod Stewart tworzy muzykę we wszystkich gatunkach - od rocka przez folk, soul, R&B, a nawet amerykański standard. To sprawia, że jest jedną z niewielu gwiazd, która może poszczycić się albumami zdobywającymi czołówki list przebojów przez wszystkie dekady swojej kariery.

Jak zdobyć bilety na koncert Roda Stewarta w Polsce?

Bilety na koncert Roda Stewarta w ogólnej sprzedaży dostępne będą od 23 listopada od 10:00 na LiveNation.pl. Przedsprzedaż dla Klientów Citi Handlowy wystartuje 21 listopada o 10:00 i zakończy się 22 listopada o 22:00. Przedsprzedaż dla zarejestrowanych użytkowników LiveNation.pl rozpocznie się 22 listopada o 10:00 i potrwa 12 godzin.





Długa lista nagród

Rod Stewart zdobył niezliczoną ilość najważniejszych nagród w branży, w tym m.in.: dwa wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame, ASCAP Founder Award za napisane utwory, nagrodę New York Times dla bestsellerowego Autora i Nagrodę Grammy w kategorii Living Legend.

W 2016 roku artysta został uhonorowany przez Księcia Williama w Pałacu Buckingham tytułem szlacheckim w uznaniu za artystyczne osiągnięcia oraz działalność charytatywną. Tym samym stał się oficjalnie "Sir Rodem Stewartem".

Rod Stewart / Grzegorz Michałowski / PAP

(mn)