​W Warszawie przez cały tydzień trwał będzie festiwal "Niewinni czarodzieje", pod hasłem "Sen o wolności". W poniedziałek Sting i Shaggy wystąpią na granicy Gdańska i Sopotu. A w piątek do kin wejdzie długo oczekiwany przez fanów Sylvestra Stallone'a film "Creed II".

Niewinni czarodzieje

Plakat festiwalu "Niewinni czarodzieje" / Materiały prasowe

Od 18 do 25 listopada w Warszawie pod hasłem "Sen o wolności" trwać będzie Festiwal Niewinni Czarodzieje. W tym roku będzie można wybrać się na szalony dancing i równie zwariowane silent disco. W programie są też wykłady, spacery, przedstawienia kabaretowe czy pokazy mody. Hasło przewodnie "Sen o wolności" przywoływać ma warszawskiego ducha niepokorności i kreatywności. W piątek 23 listopada odbędzie się "Dancing spod ciemnej gwiazdy" zatytułowany "Daj mi tę noc". Wystąpią Felicjan Andrzejczak, Halina Frąckowiak oraz szemrana orkiestra Nika i Gang Cwaniaków pod batutą Jakuba Lubowicza. W przebraniu można dołączyć do rzeszy typów spod ciemnej gwiazdy: apaszów, bikiniarzy, cinkciarzy; przedstawicieli i przedstawicielek zawodów wstydliwych. W sobotę można wybrać się na koncert "Nie bój się fal", w czasie którego wystąpi Skubas z gościnnym udziałem Wojciecha Waglewskiego. Po koncercie odbędzie się na silent disco, podczas którego można zatańczyć w słuchawkach do muzyki trzech didżejów.

Creed II

Za rolę w pierwszej części "Creed" Sylvester Stallone dostał nominację do Oscara i Złoty Glob. Kasowy hit, opowieść o Adonisie Creedzie i Rockym Balboa, doczekała się dalszego ciągu. "Creed II" z Michaelem B. Jordanem jako Adonisem Creedem i Sylvestrem Stallonem w roli jego mentora Rocky’ego na ekrany polskich kin trafi już 23 listopada Tym razem Adonis Creed, trenujący pod opieką Rocky'ego, staje do walki z Viktorem, to syn legendarnego Ivana Drago. W tej roli po 33 latach wraca Dolph Lundgren.

Wideo youtube

Sting i Shaggy razem

W poniedziałek 19 listopada Sting i Shaggy wystąpią w Ergo Arenie na granicy Gdańska i Sopotu. Obaj artyści połączyli siły, żeby nagrać utwór "Don't Make Me Wait". To miał być hołd dla dźwięków pochodzących z Karaibów, które miały duży wpływ na nich obu. Ale przygoda zakończyła się nagraniem całego albumu pełnego radosnej i podnoszącej na duchu, melodyjnej muzyki. Tytuł płyty "44/876" nawiązuje do telefonicznych numerów kierunkowych. 44 to kierunkowy do Wielkiej Brytanii, miejsca urodzenia Stinga, a 876 dla Jamajki, to z kolei ojczyzna Shaggy'ego.