Ninateka kontynuuje filmowy cykl "Dziś są twoje urodziny". Bohaterem listopadowego przeglądu będzie Zbigniew Cybulski. W programie znalazło pięć filmów z jednym z najsłynniejszych polskich aktorów. Filmy dostępne będą za darmo między 1 a 30 listopada.

Zbigniew Cybulski na zdj. z 1960 r. / Cezary Langda / PAP

W programie przeglądu poświęconego Zbigniewowi Cybulskiemu jest "Do widzenia, do jutra", debiutancki film w reżyserii Janusza Morgensterna z 1960 roku z akcją w Trójmieście. Jacek, lider studenckiego teatrzyku na Wybrzeżu wspomina ubiegłe lato i spotkanie z piękną Margueritte, córką francuskiego konsula. "Oprawa plastyczna i nowatorska - jak na owe czasy - dramaturgia pozwalały na zastąpienie szarej, polskiej rzeczywistości jej w pełni wykreowaną iluzją - Gdańsk przypominał raczej śródziemnomorski kurort, po którego ulicach jeździły ekskluzywne samochody, studenci spędzali czas na psotach, miłościach i dancingach, słuchali jazzu, pili wódkę, angażowali się w awangardowe przedsięwzięcia artystyczne, grywali w elitarnego wtedy tenisa, rozmawiali w obcych językach" - przypominają organizatorzy przeglądu.

Drugim z filmów będzie "Milczenie". Obraz w reżyserii Kazimierza Kutza z 1963 roku to opowieść o Stachu, który w wyniku głupiego żartu zostaje posądzony przez mieszkańców miasteczka o zamach na życie proboszcza. Gdy chłopak traci wzrok wskutek wybuchu niewypału, wszyscy biorą to za zasłużoną karę bożą. Proboszcz milczy, choć wie o niewinności chłopaka.

"Zbrodniarz i panna" to z kolei film w reżyserii Janusza Nasfetera z 1963 roku. Kryminał powstał na podstawie scenariusza Macieja Słomczyńskiego. Małgorzata jest kasjerką w banku i jako jedyna ocalała z napadu na konwój. Tylko ona może rozpoznać sprawcę. "Zmienia wygląd i razem z kapitanem milicji, Janem Ziętkiem, wyjeżdża do Międzyzdrojów, gdzie może przebywać zbrodniarz. Między oficerem i jego podopieczną rodzi się uczucie. Wraz z przybyciem kolejnych gości dziewczynie grozi coraz większe niebezpieczeństwo. Dochodzi do kolejnej zbrodni" - czytamy w przygotowanym przez organizatorów przeglądu opisie.

Kolejnym tytułem cyklu "Dziś są twoje urodziny", którego bohaterem będzie Zbigniew Cybulski, jest "Rękopis znaleziony w Saragossie". Wojciech Jerzy Has nakręcił go w 1964 roku. Film jest adaptacją powieści Jana Potockiego napisanej w języku francuskim. Podobnie jak pierwowzór literacki, ma konstrukcję szkatułkową.

"Sam pośród miasta" w reżyserii Haliny Bielińskiej powstał w 1965 roku. Bohaterem filmu jest Konrad, inżynier, który wyjeżdża na kontrakt do Iraku. Jego lot zostaje jednak odwołany i poleci dopiero nazajutrz. Bohater wędruje po Warszawie, odwiedzając znajomych i spotykając nieznajomych.

Cykl pozwala przypomnieć i uhonorować artystów, pełniących różne role przy produkcji filmu. W programie znajdują się filmy związane z postaciami różnorodnych twórców filmowych, m.in. reżyserów, aktorów, scenografów czy kompozytorów. Te z programu poświęconego Zbigniewowi Cybulskiemu dostępne będą przez cały listopad na darmowej platformie VOD Ninateka.pl.