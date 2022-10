W nowym filmie twórcy nagrodzonej Oscarem "Idy" główne role zagrają Joaquin Phoenix i Rooney Mara - ujawnił branżowy serwis "Deadline". Prace na planie obrazu Pawła Pawlikowskiego o roboczym tytule "The Island" mają ruszyć w przyszłym roku.

Joaquin Phoenix i Rooney Mara / Valerie Durant / PAP/Photoshot

Jak pisze "Deadline", Paweł Pawlikowski - podobnie jak przy "Idzie" czy "Zimnej wojnie" - będzie zarówno reżyserem, jak i autorem scenariusza. Wśród producentów obrazu jest Ewa Puszczyńska, która pracowała z Pawlikowskim przy jego dwóch ostatnich filmach.

Historia, która zostanie pokazana w "The Island", inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami. Na ekranie zobaczymy parę Amerykanów żyjących w latach 30. XX wieku, która postanawia uciec od cywilizacji i na opuszczonej wyspie zbudować swój prywatny raj. Po pewnym czasie - za sprawą przepływającego obok milionera - para staje się tabloidową sensacją. Na wyspie pojawia się samozwańcza hrabina z dwoma kochankami i planem, by przejść wyspę i zbudować tam luksusowy hotel. To sprawia, że rozpoczyna się psychologiczna wojna.

"Deadline" przypomina, że ostatnim filmem, w którym razem zagrali Joaquin Phoenix i Rooney Mara, była "Maria Magdalena" z 2018 r.

Paweł Pawlikowski jest jedynym polskim reżyserem, który zdobył Oscara w kategorii "najlepszy film nieanglojęzyczny" (obecna nazwa kategorii to "najlepszy film międzynarodowy").

"The Island" to nie pierwszy przypadek, kiedy Paweł Pawlikowski sięga po gwiazdy światowego kina. W 2012 r. polską premierę miała jego "Kobieta z piątej dzielnicy", w obsadzie której znaleźli się m.in. Ethan Hawke i Kristin Scott Thomas.