"Prime Time" - pełnometrażowy debiut reżyserski Jakuba Piątka z Bartoszem Bielenią w roli głównej - będzie miał światową premierę na Sundance Film Festival - najważniejszym festiwalu kina niezależnego na świecie. Polska produkcja będzie rywalizowała z dziewięcioma tytułami w konkursie filmów fabularnych World Cinema Dramatic.

Bartosz Bielenia na planie filmu / fot_ Tomasz Kaczor/Watchout Studio / Materiały prasowe

Sundance Film Festival to święto kina niezaleźnego, którego twórcą jest amerykański aktor i reżyser Robert Redford. Polscy twórcy pokazują tam swoje filmy i są nagradzani - jak Agnieszka Smoczyńska za "Córki dancingu", a Krystyna Janda za rolę w "Słodkim końcu dnia" Jacka Borcucha. Tym razem szansę na nagrody będzie miał Jakub Piątek i jego "Prime Time". Festiwal odbędzie się w dniach 28.01 - 03.02.2021 r. Filmy pokazywane będą online oraz na specjalnych pokazach w kinach samochodowych i studyjnych na terenie USA.

Akcja filmu "Prime Time" rozgrywa się w sylwestra 1999 roku. Uzbrojony Sebastian dostaje się do studia telewizyjnego. Bierze dwoje zakładników: prezenterkę i ochroniarza. Chce wejść na wizję podczas największej oglądalności.

Główną rolę w filmie gra znany z "Bożego Ciała" Jana Komasy Bartosz Bielenia. W obsadzie są także: Magdalena Popławska, Cezary Kosiński, Andrzej Kłak, Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Dobromir Dymecki i Monika Frajczyk.



Magdalena Popławska na planie filmu /fot_ Tomasz Kaczor/Watchout Studio /Materiały prasowe

"Prime Time" to fantazja o buncie i rebelii. Tuż przed eksplozją Internetu i narodzinami YouTube, wielokrotnie dochodziło do prób wtargnięcia na anteny telewizyjne na całym świecie. Choć "Prime Time" nie jest rekonstrukcją żadnego z nich, odnaleźliśmy w tych wydarzeniach dramaturgiczny silnik do opowiedzenia naszej historii oraz szansę na stworzenie nietuzinkowego bohatera - mówi Jakub Piątek, reżyser filmu. Gdy zaczynaliśmy pracę nad scenariuszem nikt nie przypuszczał w jakiej sytuacji znajdziemy się w 2020 roku. W "Prime Time" przez 90 minut jesteśmy zamknięci w czterech ścianach z głównym bohaterem i zakładnikami. Ich izolacja jest tym bardziej odczuwalna w obecnych warunkach - przyznaje.



Polska premiera filmu planowana jest na jesień 2021 roku. Za jego produkcję odpowiada Watchout Studio - dom produkcyjny, który ma na koncie takie hity jak "Bogowie", "Sztuka Kochania. Historia Michaliny Wisłockiej" oraz "Ukryta gra".