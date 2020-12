Książę Harry i jego żona Meghan Markle będą produkować i nagrywać podcasty. Podpisali w tej sprawie umowę z platformą Spotify.

Książę Harry i Meghan Markle / DANIEL LEAL-OLIVAS / PAP/PA

Umowa, której podpisanie ogłoszono we wtorek, dotyczy współpracy pomiędzy Spotify a firmą Archewell Audio, założoną przez Harry'ego i Meghan. Wiadomo, że książę i jego żona będą nie tylko produkować podcasty, ale w niektórych przypadkach sami wystąpią w roli prowadzących. Celem ich współpracy ze Spotify ma być "zbudowanie wspólnoty opartej na doświadczeniach, opowieściach i wartościach".

Pierwsze serie podcastów wyprodukowane przez Harry'ego i Meghan mają mieć premierę w 2021 roku. Jeszcze w tym roku ma się pojawić świąteczna audycja specjalna, którą wspólnie poprowadzą.



W podcastach uwielbiamy to, że skłaniają nas do tego, by poświęcić chwilę i naprawdę słuchać, połączyć się z innymi bez czegoś, co rozprasza - podkreślają Harry i Meghan we wspólnym oświadczeniu. Nigdy nie było to ważniejsze niż właśnie teraz - kiedy słuchamy się nawzajem, słuchamy swoich opowieści, przypominamy sobie o tym, że jesteśmy połączeni - dodali.

Harry i Meghan mają w planach także produkcje dla Netflixa

Zobacz również: Książę Harry i Meghan Markle podpisali umowę z Netflixem

Podcasty to już kolejna aktywność Harry'ego i Meghan na rynku audiowizualnym. Kilka miesięcy temu ogłoszono, że para podpisała umowę z Netflixem. Ma produkować dla popularnej platformy streamingowej m.in. dokumenty, filmy fabularne i programy dla dzieci.

Wcześniej platforma Netflix pozyskała do współpracy m.in. Baracka i Michelle Obamów - byłą pierwsza parę USA. Wyprodukowany przez nich dokument "Amerykańska fabryka" został nagrodzony Oscarem.