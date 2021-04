Pol'and'Rock Festival (dawniej znany jako Przystanek Woodstock) odbędzie się w tym roku w dniach 29-31 lipca - ogłosili organizatorzy. Wydarzenie zostanie przeniesione z Kostrzyna nad Odrą na Lotnisko Makowice-Płoty.

Lotnisko Makowice-Płoty w Makowicach / Marcin Bielecki / PAP

Mamy miejsce na Najpiękniejszy Festiwal Świata - ogłosił organizator imprezy i prezes fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak na filmie udostępnionym w internecie. Będzie inny - atmosferyczny, czarodziejski. Nie wszyscy będą mogli do nas przyjechać. Ustalamy zasady, na jakich was zaprosimy - przyznał.



Jeszcze kilka tygodni temu byliśmy pewni co do tego, że 27. Pol’and’Rock Festival odbędzie się w Kostrzynie nad Odrą. Prowadziliśmy standardową korespondencję, przygotowywaliśmy szczegółowe plany naszych działań w tym miejscu. Jednak pandemia się nie cofa, nie słabnie na siłach, a my nie chcemy nadal, przez kolejne miesiące, pozostawać w czterech ścianach. Postanowiliśmy zatem znaleźć nowe miejsce, które daje nam możliwość organizacji wydarzenia w plenerze w sposób maksymalnie bezpieczny. Po pobytach w 4 lokalizacjach, znaleźliśmy Makowice - miejsce niezwykłe, w którym powoli zaczynamy budować Najpiękniejszy Festiwal Świata - opisywał Owsiak w komunikacie. Bardzo cieszymy się na spotkanie na łonie natury, jednak już teraz wiemy, że organizacja festiwalu w realiach pandemii będzie od nas wszystkich wymagać pewnych wyrzeczeń i wprowadzenia specjalnych zasad, na jakich będziemy na nim ze sobą przebywać - dodał.

Organizatorzy informują, że Pol'and'Rock Festival będzie miał w tym roku formułę hybrydową. Dostępny będzie zarówno dla ograniczonej grupy publiki obecnej na miejscu, jak i dla widzów śledzących jego przebieg w internecie - czytamy w komunikacie. Zapowiedziano, że wydarzenie zostanie zorganizowane z najwyższą dbałością o zdrowie uczestników, a na miejscu wykonywane będą testy na obecność Covid-19.



Burmistrz Płotów Radosław Mackiewicz / Marcin Bielecki / PAP

Cieszymy się, że w tym roku Najpiękniejszy Festiwal Świata zawita do nas i będziemy mieli okazję pochwalić się gościnnością naszej gminy. Nie możemy się już doczekać odwiedzin uczestników Festiwalu, którzy charakteryzują się nie tylko kreatywnością, ale też dużym zaangażowaniem społecznym - powiedział cytowany w komunikacie Radosław Mackiewicz, burmistrz Płotów. To dla nas ważne, że właśnie takie postawy będziemy mogli promować w naszej lokalnej społeczności - dodał.