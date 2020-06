Jerzy Pilch, pisarz, publicysta, dramaturg i scenarzysta filmowy, spoczął w czwartek na cmentarzu komunalnym w Kielcach. W ostatniej drodze towarzyszyli mu ludzie świata kultury, literatury, filmu i sportu. Pisarz zmarł 29 maja w wieku 67 lat w Kielcach.

Jerzy Pilch został pochowany na cmentarzu komunalnym w Kielcach / /Łukasz Gągulski / PAP

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się nabożeństwem żałobnym, które odprawione zostało w Kościele Ewangelicko-Augsburskim Świętej Trójcy.

Podczas mszy ks. Wojciech Rudkowski przypomniał życiorys zmarłego. Polski pisarz, publicysta, felietonista, dramaturg i scenarzysta filmowy - to można przeczytać w encyklopedii. Ale znalazłem też bardzo ciekawe określenie - uważny obserwator, ironiczny komentator otaczającej go rzeczywistości. To chyba najtrafniejsze z nich, kim tak naprawdę był Jerzy Pilch - powiedział duchowny.



Dodał, że "wspomina z jednej strony człowieka, który osiągnął sukces, sięgnął po sławę". Ktoś kogo widuje się w telewizji, widuje się jego twarz w gazetach, czyta jego powieści, felietony. Ktoś kto wydawałoby się, że jest człowiekiem niezwykłym, nawet kimś w rodzaju nadczłowieka. Ale nie, był zwykłym, powiedzieliśmy nawet normalnym. Nie lansującym się na kogoś lepszego, mądrzejszego, wieszcza, mentora, zwykłym, normalnym - fajny facet, można by tak o nim powiedzieć - podkreślił ks. Rudkowski.



Pisarz został pochowany na cmentarzu komunalnym w Kielcach. W ostatniej drodze towarzyszyli mu ludzie świata kultury, literatury, filmu i sportu: kompozytor i wokalista Grzegorz Turnau, aktorzy Jan Nowicki i Andrzej Grabowski, redaktor naczelny wydawnictwa "Znak" Jerzy Ilg, literaturoznawca Andrzej Franaszek, poeta Bronisław Maj - przyjaciel pisarza, redaktor naczelny tygodnika "Polityka" Jerzy Baczyński, trener piłkarzy Cracovii Kraków Michał Probierz i dziennikarz sportowy Stefan Szczepłek.



Nad urną z prochami pisarza, Jerzego Pilcha pożegnał Tomasz Bujok, burmistrz Wisły, gdzie pisarz się urodził.



Wiślanie byli i są dumni, że wywodziłeś się z naszego środowiska. Odziedziczyłeś wiele cech wiślańskiego górola. Oprócz talentu pisarskiego, byłeś stanowczy, często bezkompromisowy, zawsze miałeś swoje zdanie, które potrafiłeś wypowiadać i którego umiałeś bronić. Życie człowieka trwa tak długo, jak długo trwa pamięć o nim. Panie Jurku zapewniam, że będziemy długo o tobie pamiętać. Za to co zrobiłeś dla Wisły, za twoją twórczość i wielokrotnie okazywany szacunek do swoich korzeni - powiedział burmistrz Wisły.



Jerzy Pilch urodził się 10 sierpnia 1952 roku w Wiśle, na Śląsku Cieszyńskim, w rodzinie ewangelickiej. Mieszkał tam do 10. roku życia, potem wraz z rodzicami przeniósł się do Krakowa, gdzie ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim.



Na początku lat 80. zaczął publikować felietony w "Tygodniku Powszechnym". Ukazywały się one przez niemal dekadę i zyskały mu opinię jednego z najwybitniejszych polskich felietonistów. Pilch traktował "Tygodnik" jako swoją macierzystą redakcję, podziwiał ludzi, z którymi zetknął się w krakowskiej redakcji na Wiślnej.



W marcu 1999 roku przeniósł się ze swoimi felietonami na łamy "Polityki", w latach 2006-2009 ukazywały się one w "Dzienniku", a później - w "Przekroju".



Pierwszą książkę Pilcha, "Wyznania twórcy pokątnej literatury erotycznej" (Londyn 1988) uhonorowano nagrodą Fundacji im. Kościelskich. Był kilkakrotnie nominowany do Literackiej Nagrody NIKE. Nagrodę tę przyniosła mu w 2001 r. książka "Pod Mocnym Aniołem". Pilch był też laureatem nagrody Paszport "Polityki" (1998) za powieść "Bezpowrotnie utracona leworęczność".