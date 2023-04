"Złota moda" robi furorę w Paryżu. Dziesiątki wieczorowych sukni, garsonek, szpilek i torebek w kolorze złocistym prezentowanych jest na głośnej wystawie "Gold" w prestiżowym Muzeum Yves Saint Laurent we francuskiej stolicy.

"Złota moda" w Paryżu / Marek Gładysz / RMF FM

Złoty kolor wraca do mody - podkreślają arbitrzy elegancji. Paryskie Muzeum Yves Saint Laurent postanowiło więc zaprezentować złociste kreacje, które zostały stworzone na przestrzeni ponad pół wieku przez tego legendarnego już dyktatora elegancji. Mają one zainspirować współczesne kobiety.

Yves Saint Laurent, który zmarł w 2008 roku, uważany jest bowiem za pioniera tzw. złotej mody - sukni, garsonek czy damskich spodni stworzonych z materiałów z metalicznym połyskiem i haftowanych złotymi nićmi, którym towarzyszy oczywiście wyrafinowana biżuteria z tego szlachetnego metalu.

To wyjątkowa wystawa. Najciekawsze jest to, że kreacje sprzed kilkudziesięciu lat wracają do mody. Piękno to coś ponadczasowego - tłumaczy korespondentowi RMF FM Markowi Gładyszowi zachwycona 46-letnia paryżanka Marine.