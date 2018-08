Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej zapowiada zmiany w przebiegu ceremonii rozdania Oscarów. Mają one polegać m.in. na skróceniu transmisji i wprowadzeniu nowej kategorii.

Informacja o zmianach pojawiła się na profilach społecznościowych Akademii.

Branżowe media - m.in. "The Hollywood Reporter" - opublikowały list władz Akademii do jej członków, w którym szerzej opisano poszczególne nowości.

Pierwsza z nich to skrócenie transmisji z ceremonii do 3 godzin. Z listu do członków Akademii wynika, że wręczanie części statuetek ma nie być transmitowane na żywo. Na razie nie zdecydowano, których kategorii ma to dotyczyć.



Kolejna zmiana to wprowadzenie nowej kategorii - za wyjątkowe osiągnięcia w kinie popularnym. Na razie nie wiadomo, jak dokładnie będzie to wyglądać i czy filmy nominowane w tej kategorii będą mogły równocześnie rywalizować o statuetkę dla najlepszego obrazu.