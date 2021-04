Kto powalczy w tym roku o Orły? Dowiemy się tego już w czwartek w samo południe. Nominacje do Polskich Nagród Filmowych zaprezentują Joanna Kulig i Bartosz Bielenia. Ich ogłoszenie będzie można śledzić w social mediach oraz na stronie internetowej Orłów.

Bartosz Bielenia i Joanna Kulig / PNF.PL /

Polskie Nagrody Filmowe Orły zostaną rozdane już po raz 23. Nominowanych zaprezentują aktorzy nagrodzeni w poprzednich latach. Joannę Kulig doceniono Orłem za rolę w "Zimnej wojnie" Pawła Pawlikowskiego, a Bartosza Bielenię - za występ w "Bożym Ciele" Jana Komasy. Oba te filmy były nominowane do Oscara.

W tym roku na liście produkcji kandydujących do Orłów znalazło się 31 filmów fabularnych, 83 dokumenty i 19 seriali. Polska Akademia Filmowa z powodu pandemii koronawirusa wydłużyła okres kwalifikowania produkcji o dwa miesiące (do 28 lutego 2021). Dodatkowo do konkursu dopuszczono filmy, które planowały dystrybucję w kinach, ale ze względu na ich zamknięcie swoją premierę oraz co najmniej 7-dniowe rozpowszechnianie miały na platformach VOD dostępnych w Polsce w okresie zamknięcia kin.

23. gala rozdania Orłów została zaplanowana na przełom maja i czerwca. Będzie ją można oglądać na antenie CANAL+.