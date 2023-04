Katy Perry, Lionel Richie, tenor Andrea Bocelli i znana grupa Take That. To tylko część gwiazd, które zaśpiewają w czasie galowego koncertu koronacyjnego Karola III. Koncert na zamku w Windsorze odbędzie się 7 maja.

Katy Perry / Shutterstock Listę artystów podało BBC, zaznaczając, że to jeszcze nie wszystkie nazwiska. Katy Perry od 2020 roku jest ambasadorką The British Asian Trust, założonej przez Karola III organizacji charytatywnej. Jej celem jest walka z ubóstwem i poprawa jakości życia mieszkańców Azji. Inna gwiazda, Lionel Riche, w 2019 roku został pierwszym ambasadorem i przewodniczącym Global Ambassador Group, stowarzyszenia, które brytyjski władca, jeszcze jako książę, powołał w 1976 roku. Misją tej organizacji jest z kolei wsparcie zdolnej młodzieży, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Zobacz również: Koronacja Karola III. Nowe szczegóły dotyczące uroczystości W czasie koncertu 7 maja znany tenor Andrea Bocelli zaśpiewa w duecie z walijskim śpiewakiem operowym Sir Brynem Terfelem. Wystąpią też Freya Rigings, Alexis Ffrench oraz popularny brytyjski zespół Take That. Wielki koncert koronacyjny na żywo zobaczy 20 tysięcy osób. "Uczcimy w ten sposób nowy rozdział w historii brytyjskiego narodu. Motywami koncertu są miłość, szacunek i optymizm" - podaje na swojej stronie internetowej BBC. W programie widowiska jest i muzyka popu, i muzyka klasyczna. Będą też recytacje oraz motywy taneczne. Koncert zaplanowano na terenie zamku w Windsorze 7 maja, dzień po koronacji króla Karola III. Zobacz również: Dwie karety na koronacji Karola III. Jedna ze złota, druga z klimatyzacją

