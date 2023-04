Są nowe szczegóły dotyczące uroczystości koronacyjnych króla Karola III. Odbędzie się ona 6 maja w Londynie w tamtejszym Opactwie Westminsterskim - informuje nasz brytyjski korespondent Bogdan Frymorgen.

Karol III / Sgt Donald C Todd/MoD/HANDOUT / PAP/EPA

W uroczystej paradzie, jaka przejdzie ulicami Londynu, weźmie udział 6 tysięcy żołnierzy. W dniu koronacji zorganizowane zostaną także pokazy lotnicze z udziałem 60 jednostek należących do RAF-u i Marynarki Wojennej.

W Hyde Parku i przy twierdzy Tower oddanych zostanie 21 sal armatnich.

Król Karol wraz z małżonką Kamilą przejadą ulicami Londynu w dwóch karetach. Do Opactwa Westminsterskiego - w bardziej nowoczesnej, zbudowanej z fragmentów brytyjskich okrętów. Natomiast drogę powrotną do Pałacu Buckingham, koronowana para odbędzie w starszej pozłacanej karecie, po czym pojawi się na balkonie królewskiej rezydencji, by pozdrowić tłum poddanych.

Kilka dni temu Pałac Buckingham poinformował, że brytyjski książę Harry, młodszy syn króla Karola III, będzie uczestniczył w jego koronacji. Na uroczystość nie przyjedzie jednak jego amerykańska żona Meghan, która pozostanie w Kalifornii z ich dziećmi.