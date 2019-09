Kinowe premiery, festiwalowe gale i najważniejsze filmowe nagrody. Tak będzie wyglądał najbliższy tydzień w kulturze.

Zdjęcie z planu "Legionów" / fot. Jacek Piotrowski/Picaresque / Materiały prasowe



W poniedziałek w Warszawie odbędzie się uroczysta premiera filmu "Legiony" w reżyserii Dariusza Gajewskiego. To największa polska produkcja ostatnich lat z budżetem 27 mln złotych.



Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w sierpniu 2017 r. i zostały ukończone w kwietniu 2019. Były realizowane m.in. w Bieszczadach, Cieszynie, Tokarni, Stradowie, okolicach Krakowa, Mrągowa, Węgrowa oraz Otwocka. Autorami scenariusza są Tomasz Łysiak, Dariusz Gajewski, Michał Godzic i Maciej Pawlicki. Producentami są Maciej Pawlicki i Adam Borowski. Autorami zdjęć są Jarosław Szoda i Arkadiusz Tomiak.

W obsadzie "Legionów" są m.in. Sebastian Fabijański, Jan Frycz, Bartosz Gelner, Wiktoria Wolańska, Mirosław Baka, Borys Szyc i Antoni Pawlicki. Film w piątek wejdzie do kin w całej Polsce.

Głównymi bohaterami filmu są Józek (w tej roli Sebastian Fabijański), dezerter z carskiego wojska, agentka wywiadu I Brygady - Ola (Wiktoria Wolańska) z Ligi Kobiet Pogotowia Wojennego oraz Tadek (Bartosz Gelner), jej narzeczony, członek Drużyn Strzeleckich i ułan. W filmie pojawiają się też postaci historyczne. To m.in. grany przez Jana Frycza Józef Piłsudski, porucznik Stanisław Kaszubski ps. "Król" (Mirosław Baka), rotmistrz Zbigniew Dunin-Wąsowicz (Borys Szyc) i porucznik Jerzy Topór-Kisielnicki (Antoni Pawlicki).





Wideo youtube

Wideo youtube

W poniedziałek rozpoczyna się 44. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Potrwa on do 21 września. O Złote Lwy powalczy 19 filmów. To m.in. "Obywatel Jones" Agnieszki Holland, "Boże Ciało" Jana Komasy, "Czarny Mercedes" Janusza Majewskiego, "Ikar. Legenda Mietka Kosza" Macieja Pieprzycy, "Kurier" Władysława Pasikowskiego, "Piłsudski" Michała Rosy i "Słodki koniec dnia" Jacka Borcucha. W Konkursie Głównym zaprezentowany zostanie też "Pan T." Marcina Krzyształowicza, "Proceder" Michała Węgrzyna, "Solid Gold" Jacka Bromskiego i "Ukryta gra" Łukasza Kośmickiego. Pełną listę filmów z konkursu głównego można znaleźć tutaj.

Aktorzy na planie "Pana T." Marcina Krzyształowicza / Hubert Komerski Copyright © Propeller Film / Materiały prasowe



Przewodniczącym jury Konkursu Głównego będzie Maciej Wojtyszko - reżyser teatralny, filmowy i telewizyjny . Pozostali jurorzy to scenografka Ewa Braun, producent Piotr Dzięcioł, aktorka Bożena Dykiel, montażysta Paweł Laskowski, scenarzystka i producentka Ilona Łepkowska, reżyserka Maria Sadowska, reżyser dźwięku Nikodem Wołk-Łaniewski oraz autor zdjęć filmowych i reżyser Jerzy Zieliński.



Relacje z festiwalu w Gdyni będziecie mogli usłyszeć codziennie w Faktach RMF FM.