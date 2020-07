Nagrodzony w Karlowych Warach film o relacjach syna z ojcem. Czeska komedia w polskim teatrze i w gwiazdorskiej obsadzie. I Gdański Teatr Szekspirowski, który wraca go gry na żywo. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

/ Aurora Films / Materiały prasowe

Ojciec

17 lipca do polskich kin wejdzie film "Ojciec". Pełna absurdów i sytuacyjnego humoru opowieść o trudnej relacji między ojcem i synem. Obraz otrzymał m.in. Kryształowy Globus w Karlowych Warach, został uznany najlepszym filmem na festiwalach w Trieście, Tiranie oraz na Golden Rose Bulgarian Film Festival. Zdobył także Nagrody Publiczności oraz za Najlepszą Reżyserię na MFF na Sachalinie. Autorami scenariusza i reżyserami są Bułgarzy Kristina Grozeva i Petar Valchanov.





Czeska komedia

Komedia Jiřiego Havelki "Wspólnota mieszkaniowa" w reżyserii Krystyny Jandy to nowość stołecznego Och-Teatru. Premiera 16 lipca na Dużej Scenie teatru. To komedia o społeczności mieszkającej w jednym domu. Na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej ujawniają się różne poglądy i śmieszności ludzkich charakterów. Wystąpią m.in Izabela Dąbrowska, Agnieszka Więdłocha, Katarzyna Żak, Stanisław Brejdygant, Witold Dębicki, Mirosław Kropielnicki, Piotr Ligienza, Sebastian Perdek, Michał Zieliński czy Cezary Żak.



To jest komedia, galeria typów i charakterów, satyra na społeczeństwo takie, jak nasze. Jest to tekst czeski, ale pasuje do wielu społeczeństw, bez względu na czas i sytuację. Zrealizowaliśmy go dla Och-Teatru, z grupą naszych przyjaciół, z największą radością, bawiąc się podczas prób naprawdę wybornie i równocześnie przeglądając się w tych postaciach i całemu zdarzeniu z zawstydzeniem i smutkiem, odnajdując tam samych siebie - mówi Krystyna Janda.





Kolejne teatry wracają do gry



Działalność po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa wznowił Gdański Teatr Szekspirowski. Widownia jest wypełniona w połowie. Odwiedzający teatr muszą mieć zasłonięte usta i nos oraz zachowywać bezpieczny odstęp od innych osób. 18 i 19 lipca publiczność będzie miała okazję ponownie zobaczyć "Wesołe Kumoszki z Windsoru", pierwszą wspólną koprodukcję Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego i Teatru Wybrzeże, w reżyserii Pawła Aignera. W spektaklu występują m.in. Dorota Androsz, Justyna Bartoszewicz, Piotr Biedroń, Magdalena Boć, Anna Kociarz, Monika Chomicka-Szymaniak, Katarzyna Figura, Jerzy Gorzko, Grzegorz Gzyl, Marta Herman i Michał Jaros.