Jacenty Dędek to fotograf i dokumentalista, który patrzy na polską prowincję czułym okiem, ze zrozumieniem i z empatią. Efektem ponad sześciu lat podróży po Polsce, "po krainie odważnych ludzi", jest album "Portret prowincji pl", który właśnie się ukazał. Tekstami zdjęcia opatrzyła Katarzyna Dędek.

"Portret prowincji pl". Ukazał się album z niezwykłymi zdjęciami / fot. Jacenty Dędek /

Autorzy tego projektu wybrali się w podróż przez Polskę, jak sami mówią, nieodkrytą i nieopowiedzianą. Ich opowieść o życiu małomiasteczkowym zapisana została na czarno-białych, analogowych zdjęciach i w krótkich tekstach literackich. Nasi bohaterowie wiedzieli, że to, co robimy, jest skoncentrowane na nich, że on są dla nas ważni - mówi w RMF FM Jacenty Dędek. Odkryliśmy świat, o istnieniu którego nie mieliśmy w ogóle pojęcia - dodaje artysta. To opowieść o nas, o Polsce, która zmienia się na naszych oczach.





Prace nad zbieraniem materiałów trwały od stycznia 2011 do połowy 2017 roku. / fot. Jacenty Dędek /



Portretprowincji.pl to projekt dokumentalny poświęcony Polsce małomiasteczkowej. Prace nad zbieraniem materiałów trwały od stycznia 2011 do połowy 2017 roku. Katarzyna i Jacenty Dędek pracowali w całej Polsce, we wszystkich województwach, w miejscowościach nie większych niż 30 tysięcy mieszkańców.Odwiedzili kilkaset miast i wsi. Zdjęcia zostały wykonane z użyciem klasycznego aparatu wielkoformatowego 4×5".



Chcieliśmy zapytać mieszkańców miasteczek i wsi - co ich napędza i daje chęć do życia? Jak widzą swoje miejsce? Czy czują się szczęśliwi? Staraliśmy się stworzyć wielopłaszczyznową opowieść o ludziach żyjących w niewielkich miastach, miasteczkach, wsiach. Mimo poruszania się po lokalnych obszarach, chcieliśmy opowiadać o sprawach uniwersalnych, takich, które mogą dotyczyć każdego z nas. Ważne były tematy społeczne, relacje międzyludzkie, życiowe niedogodności, rzeczy, które uwierają nas wszystkich - mówią Jacenty i Katarzyna Dędek.



Premierowa prezentacja projektu oraz albumu "Portret prowincji pl" odbędzie się 9 lipca o 19.00 w Big Book Cafe w Warszawie. Jacenty Dędek spotka się i porozmawia z czytelnikami.