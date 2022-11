Całą gamę nastrojów, emocji i tematów można będzie zobaczyć na 16. Azjatyckim Festiwalu Filmowym Pięć Smaków. Do kin trafi oczekiwany film "Chrzciny" z Katarzyną Figurą w głównej roli. Rapowy musical o polskiej historii przygotowuje premierowo Gdański Teatr Szekspirowski. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Katarzyna Figura na planie "Chrzcin" / fot. Iwona Dziuk / Materiały prasowe

Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków

Miasto, które spektakularnie się rozwija i metropolia, która gaśnie na naszych oczach. Gwiazdor szukający wyjścia z niebezpiecznej pułapki i nastolatka pragnąca decydować o swojej przyszłości. Japońskie filmy na poprawę samopoczucia i horrory, które przerażą. Festiwal Pięć Smaków to, jak co roku, cała gama nastrojów, emocji i tematów.

W tym roku w programie znalazło się 39 starannie wybranych filmów, z których aż 30 będzie można obejrzeć on-line. Festiwal Pięć Smaków odbywać się będzie od 16 do 23 listopada równocześnie w warszawskich kinach Muranów i Kinoteka oraz w całej Polsce poprzez stronę piecsmakow.pl. Filmy online dostępne będą od 16 listopada do 04 grudnia.

Program podzielony jest na sekcje. Nowe Kino Azji to konkursowa sekcja festiwalu, która od lat jest barometrem przemian i aktualnych nastrojów w krajach azjatyckich. To 11 filmów, które składają się na barwną i wyrazistą panoramę kina azjatyckiego, zrealizowanych przez rozpoczynających kariery twórców. Asian Cinerama to z kolei atrakcyjne, wysokobudżetowe przeboje i nowe filmy autorów o ugruntowanej już w świecie kina pozycji. Retrospektywa: Edward Yang to sześć odrestaurowanych arcydzieł mistrza Tajwańskiej Nowej Fali, wnikliwie przyglądających się modernizującemu się Tajpej i jego mieszkańcom. I to pierwszy przegląd filmów tego twórcy w Polsce.

W sekcji Hongkong. Kino czasu przemian znalazły się filmy zrealizowane po roku 1997, które opowiadają historię wielkich zmian, jakie zaszły w Hongkongu w wyniku przekazania miasta Chinom. Japan Feel-Good to z kolei sekcja, która zaprasza do spowolnienia i zapomnienia o troskach. A w sekcji Kino Grozy można zobaczyć filmy przerażające do szpiku kości.

"Chrzciny" w kinach

Wideo youtube

"Chrzciny" to komedia obyczajowa. Do kin trafi 18 listopada. Film został już nagrodzony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Tofifest oraz na Festiwalu Młodzi i Film.

Katarzyna Figura na planie "Chrzcin" / Grzegorz Ziemiański / Materiały prasowe

Jest grudzień 1981 roku. Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość, czyli chrzciny najmłodszego wnuka Karola, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Ma ich sześcioro. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny. Marianna wyłącza radio i telewizor i postanawia ukryć przed dziećmi prawdę o sytuacji w kraju.

Mariannę zagrała Katarzyna Figura, a jej dzieci - Maciej Musiałowski, Tomasz Schuchardt, Michał Żurawski, Agata Bykowska, Marta Chyczewska oraz Marianna Gierszewska. Andrzej Konopka oraz Tomasz Włosok wcielają się w postacie księży.

"Chrzciny" to komedia obyczajowa. Do kin trafi 18 listopada / Grzegorz Ziemiański / Materiały prasowe

"Chrzciny" to wspaniała opowieść mówiącą o matriarchacie. Moja bohaterka, Marianna, staje się centralną, a przy tym niebywale silną postacią. Jest motorem wszelkich wydarzeń, ale jej siła tkwi w prostocie gestów, marzeń i dążeń. Nadrzędnym celem Marianny staje się ochrona zbiorowości, jaką jest jej rodzina - mówi Katarzyna Figura. Film jest pełnometrażowym debiutem fabularnym Jakuba Skoczenia.

Rapowana historia, czyli musical "1989"

Wideo youtube

Musical "1989" to najnowsza historia napisana rapem. Opowiada historię drogi do wolności i ocala od zapomnienia piękne idee ludzi "Solidarności".

Spektakl jest koprodukcją Teatru Słowackiego w Krakowie z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim. Premiera w Gdańsku odbędzie się 19 listopada.

W obsadzie znaleźli się Mateusz Bieryt, Marcin Czarnik, Rafał Dziwisz, Dominika Feiglewicz, Karolina Kamińska, Karolina Kazoń, Julia Latosińska, Daniel Malchar, Magdalena Osińska, Dominik Stroka, Rafał Szumera, Katarzyna Zawiślak-Dolny oraz gościnnie: Bartosz Bandura, Wojciech Dolatowski, Małgorzata Majerska, Dasha Melekh, Paulina Narożnik oraz Antoni Sztaba.

Spektakl reżyseruje Katarzyna Szyngiera, według pomysłu i scenariusza Marcina Napiórkowskiego. Premiera 19 listopada.