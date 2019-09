"Irlandczyk" Martina Scorsese 27 września otworzy New York Film Festival. Reżyser nakręcił trwającą 3,5 godziny epicką opowieść o gangsterach powojennej Ameryki. Na ekranie Robert De Niro, Al Pacino i Joe Pesci. Właśnie pojawił się nowy zwiastun jednej z najbardziej wyczekiwanych premier.

Wideo youtube

Film powstał na podstawie książki "I Heard You Paint Houses" Charlesa Brandta. Słyszałem, że malujesz domy - to pierwsze słowa, które wypowiedział powiązany z mafią słynny przywódca związkowy Jimmy Hoffa do Franka "Irlandczyka" Sheerana. Zwrot "pomalować dom "oznacza" zabić człowieka. W nagrywanych przez pięć lat wywiadach Frank Sheeran wyznał Charlesowi Brandtowi, że na zlecenie mafii oraz swego przyjaciela Hoffy zabił dwadzieścia kilka osób. Podczas II wojny światowej Sheeran służył w armii amerykańskiej. Po powrocie do Stanów zajął się szemranymi interesami i został zabójcą na zlecenie. W Polsce powieść Brandta ukazała się nakładem wydawnictwa Świat Książki.

Przy realizacji tego filmu wykorzystano technologię komputerowego "odmładzania" aktorów. Ten film łączy w sobie wiele rzeczy - jest niezwykle bogaty, zabawny, niepokojący, dostarczający rozrywki i podobnie jak pozostałe filmy, absolutnie wyjątkowy - mówi szef New York Film Festival, Kent Jones. To dzieło mistrzów, stworzone z myślą o sztuce kina, które widywałem bardzo rzadko w moim życiu, i rozgrywa się na poziomie subtelności i ludzkiej intymności, które naprawdę mnie zaskoczyły. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że wraz z jego ostatnią minutą, chciałem obejrzeć go ponownie - zapewnia Jones.

Film Martina Scorsese otworzy nowojorski festiwal. Jestem wdzięczny za to, że mam możliwość zaprezentować po raz pierwszy swój film w Nowym Jorku, u boku mojej wspaniałej obsady i ekipy - mówi reżyser. Po festiwalowej premierze film trafi do kin, a potem na platformę Netflix.