Nominowana do trzech Oscarów superprodukcja "Wojna światów" w reżyserii Stevena Spielberga to pełna napięcia adaptacja klasycznej powieści Herberta G. Wellsa. Film zachwyca efektami specjalnymi, poruszającą fabułą i znakomitą grą aktorską Toma Cruise’a. Już 9 grudnia o 21:35 widzowie będą mogli zobaczyć ten spektakularny obraz na antenie TVN.

Kadr z filmu, fot. XLNY GAT / PAP

"Wojna światów" to nowoczesna adaptacja powieści H.G. Wellsa, ukazująca apokaliptyczną wizję inwazji kosmitów.

W głównych rolach występują Tom Cruise, Dakota Fanning i Justin Chatwin.

Film będzie można obejrzeć na TVN 9 grudnia o godzinie 21:35.

Apokaliptyczna wizja inwazji kosmitów

"Wojna światów" to film, który od lat fascynuje miłośników kina science fiction. Reżyser Steven Spielberg, znany z mistrzowskiego podejścia do gatunku, sięgnął po klasyczną powieść Herberta G. Wellsa i przeniósł ją do współczesnych realiów. Efektem jest widowiskowa opowieść o nagłej i brutalnej inwazji obcych, która całkowicie odmienia życie zwykłych ludzi.

Ray Ferrier - bohater w obliczu zagłady

Głównym bohaterem filmu jest Ray Ferrier, w którego wciela się Tom Cruise. Ray to robotnik portowy zmagający się z problemami finansowymi i osobistymi. Jego relacje z dziećmi - dorastającym Robbiem (Justin Chatwin) i 10-letnią Rachel (Dakota Fanning) - są napięte, a była partnerka Mary Ann (Miranda Otto) nie ufa mu jako ojcu. Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy Ray zostaje poproszony o opiekę nad dziećmi na czas nieobecności ich matki.

Katastrofa, która zmienia wszystko

Wydarzenia nabierają tempa, gdy nad miasto nadciąga gwałtowna burza z piorunami. Nagle przestają działać wszystkie urządzenia elektryczne, ziemia zaczyna się trząść, a spod asfaltu wydobywa się tajemnicza maszyna. Okazuje się, że to początek inwazji kosmitów, którzy atakują ludzi i niszczą wszystko na swojej drodze. W mieście wybucha panika, a Ray, zdeterminowany, by ocalić swoje dzieci, wyrusza z nimi w niebezpieczną podróż przez zrujnowany świat.

Realistyczna wizja końca świata

Film zachwyca nie tylko efektami specjalnymi, ale także znakomitymi zdjęciami autorstwa Janusza Kamińskiego. Realistycznie przedstawiona apokalipsa, zniszczone miasta i przerażeni ludzie sprawiają, że widzowie mogą poczuć się jak uczestnicy wydarzeń. Spielberg umiejętnie buduje napięcie, a dramatyczne losy bohaterów trzymają w napięciu do ostatniej minuty.



Kiedy obejrzeć "Wojnę światów"?

Miłośnicy kina science fiction i wielkich widowisk filmowych będą mieli okazję zobaczyć "Wojnę światów" już 9 grudnia o godzinie 21:35 na antenie TVN. To doskonała propozycja na wieczór pełen emocji i niezapomnianych wrażeń.

