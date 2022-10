Nieznane dotąd dwa zdjęcia Beatlesów publikują brytyjskie media. Grają w słynnym liverpoolskim klubie "The Cavern", jeszcze zanim rozpoczęła się ich legendarna kariera.

Na zdjęciu z 1963 roku The Beatles w składzie: Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr i George Harrison / Archival Cinema and Entertainment / PAP/Photoshot

Zdjęcia zrobiono w lipcu 1961 roku, czyli rok przez nagraniem debiutanckiego singla Beatlesów. Właśnie wrócili w maratonu koncertowego w Hamburgu, gdzie przez 90 dni usiłowali zainteresować swoją muzyką niemieckich melomanów.

Są jeszcze w starym składzie z Petem Bestem na perkusji. Dopiero rok później dołączył do nich Ringo Starr.

Najstarszy w grupie John Lennon w chwili powstania zdjęć miał zaledwie 20 lat.

By uczcić 60. rocznicę wydania pierwszego singla Beatlesów "Love Me Do", fani legendarnej grupy będą mogli oszacować wartość pamiątek, jakie posiadają w swoich kolekcjach. Wyceną zajmą się eksperci zaproszeni przez organizatorów stałej wystawy, która w Liverpoolu opowiada historię Beatlesów. Będzie można to zrobić do 5 października.