Wielka rodzinna zabawa już w najbliższą niedziele w Krakowie Będzie to gra miejska angażująca całe rodziny. Na jej potrzeby przygotowano ponad tysiąc starterów, po jednym dla każdego zespołu, który może liczyć maksymalnie 8 osób. Gra będzie nawiązywać do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

W grze mogą brać udział całe rodziny / materiały prasowe /

Zabawę organizuje Chorągiew Krakowska Związku Harcerstwa Polskiego oraz małopolski Urząd Wojewódzki. Do pracy zaangażowanych będzie wielu harcerzy, którzy będą pomagać uczestnikom. To także nowa forma społecznej integracji - mówi Joanna Paździo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W niedziele chcemy się z Państwem spotkać, można przyjść każdy. To gra dla każdego, dla rodzin dla studentów - dodaje.

Rzecznik wojewody: Chcemy pokazać niepodległość od nieco innej strony Józef Polewka /RMF FM

Scenariusz gry przewiduje wybuch epidemii niepamięci - celem zawodników będzie odkrycie antidotum. Bedzie to odkrywanie wielu miejsc związanych z marszałkiem Józefem Piłsudskim, a także Legionami.

Przypominamy miejsca i postacie historyczne, by ocalić od zapomnienia rok 1918. Ten projekt został najlepiej oceniony ze wszystkich złożonych w ministerstwie kultury. Jeśli chodzi o 11 listopada, to bardzo cenną inicjatywą jest pomysł, by tego dnia, niezależnie gdzie będziemy, w samo południe zatrzymać się i zaśpiewać Mazurka Dąbrowskiego - mówi Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Nie każdy wie, że Naczelnik mieszkał w kamienicy przy ulicy Szlak, przesiadywał w Jamie Michalika, był związany z krakowskimi uczelniami wyższymi czy wmurował kamień węgielny pod budowę Kliniki Ginekologicznej przy ul. Kopernika.

Wojewoda Piotr Ćwik: Przypominamy postaci i miejsca historyczne Józef Polewka /RMF FM

W grze mogą wziąć udział zespoły składające się od 3 do 8 osób. Staną się one patrolami rozwiązującymi liczne zadania rozsiane po całym mieście. Będą dotyczyć nie tylko historii, ale i współczesności. Wśród nich będą zadania taktyczne, artystyczne czy manualne.

Harcmistrz ZHP Mariusz Siudek zaprasza do udziału w grze miejskiej Józef Polewka /RMF FM



Każda grupa otrzyma specjalne materiały i mapki. Uczestnicy gry na starcie na Rynku Głównym podejmą decyzję o wyborze jednej z kilku zaproponowanych tras, różniących się długością, intensywnością, trudnością i czasem wykonania. Wszystkie trasy kończą na zamku Królewskim na Wawelu. By wziąć udział w grze konieczny będzie telefon z dostępem do internetu.

Podharcmistrz Artur Walkowiak o grze miejskiej Józef Polewka /RMF FM

