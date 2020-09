​W wieku 68 lat zmarł Ronald "Khalis" Bell, współzałożyciel i wokalista Kool & the Gang, jednego z najpopularniejszych zespołów lat 70. i 80. XX wieku . O śmierci muzyka poinformowała jego żona, nie podając przyczyny zgonu.

Ronald "Khalis" Bell / BRITTA PEDERSEN / POOL / PAP

Bell był twórcą muzyki do największych przebojów zespołu - "Celebration", "Cherish", "Ungle Boogie" czy "Summer Madness". Piosenki wykorzystano w filmach takich jak "Rocky" i "Pulp Fiction". Bell mieszkał do śmierci na Wyspach Dziewiczych.

Wideo youtube

Muzyczna legenda

Grupa Kool & the Gang powstała w 1964 roku w New Jersey z inicjatywy braci Roberta "Koola" i Ronalda "Khalisa" Bellów, do których dołączyli ich przyjaciele z sąsiedztwa. Była jednym z najpopularniejszych zespołów lat 70. i 80. ubiegłego stulecia. Zespół w repertuarze miał utwory jazzowe, soulowe, funky, rockowe i popowe.



Wideo youtube

Kool & the Gang w 1978 roku otrzymał nagrodę Grammy za swój wkład w powstanie ścieżki dźwiękowej do filmu "Gorączka sobotniej nocy" z Johnem Travoltą. Po krótkotrwałym spadku muzycznej formy, w latach 80. grupa ponownie trafiła na najwyższe miejsca list przebojów.