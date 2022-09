W wieku 88 lat zmarła aktorka Louise Fletcher, znana m.in. z roli pielęgniarki Ratched w słynnym filmie Milosa Formana "Lot nad kukułczym gniazdem" z 1975 roku. Artystka zmarła w swoim domu w Montdurausse, we Francji.

Louise Fletcher w filmie "Lot nad kukułczym gniazdem" / HA / PAP/Photoshot

Za rolę u Formana została nagrodzona Oskarem.



Louise Fletcher, kiedy wystąpiła w "Locie nad kukułczym gniazdem" była aktorką mało znaną i już po czterdziestce. Zagrała bezwzględną pielęgniarkę w filmie, którego akcja toczy się w szpitalu psychiatrycznym. Główną rolę zagrał Jack Nicholson.

Jak wspominała Fletcher, nie wiedziała, że rolę odrzuciło wiele gwiazd Hollywood, m. in. Anne Bancroft, Ellen Burstyn i Angela Lansbury.



"Byłam ostatnią uczestniczką castingu. Dopiero w połowie kręcenia filmu zorientowałam się, że rola, którą mi powierzono była proponowana innym aktorkom, ale one nie chciały być na ekranie tak odpychające" - mówiła Fletcher w 2004 r. w jednym z wywiadów.



"Lot nad kukułczym gniazdem" został pierwszym dziełem od 1934 r., który zdobył Oscary za najlepszy film, najlepszą reżyserię, najlepszego aktora, najlepszą aktorkę i najlepszy scenariusz.



Trzymając statuetkę podczas uroczystości rozdania Oscarów w 1976 r. Fletcher powiedziała żartobliwie do publiczności, nawiązując do granej przez siebie postaci: "Wygląda na to, że wszyscy mnie nienawidzicie".