Największe święto seriali w Polsce wraca do Warszawy! Serialowi entuzjaści mogą już rezerwować czas. BNP Paribas Warsaw SerialCon już w listopadzie ponownie zgromadzi fanów, twórców i światowe gwiazdy. W programie m.in. ekskluzywne premiery i spotkania z gigantami streamingu.

/ Materiały prasowe

BNP Paribas Warsaw SerialCon odbędzie się w dniach 26-30 listopada 2025 roku, a organizatorzy zapowiadają edycję pełną premier.

SerialCon: więcej niż festiwal

SerialCon to jedyne w Polsce wydarzenie w całości poświęcone serialom. To nie tylko przegląd najnowszych produkcji, ale przede wszystkim platforma dialogu - miejsce spotkań twórców, producentów, nadawców i widzów. Festiwal łączy świat małego ekranu z prestiżem wielkiego kina, oferując kinowe doświadczenie oglądania seriali na dużym ekranie.

Seriale to dziś nie tylko rozrywka, ale także soczewka, przez którą patrzymy na współczesne lęki i niepokoje społeczne - podkreśla Magdalena Sroka, Dyrektorka Kreatywna BNP Paribas Warsaw SerialCon. Chcemy rozmawiać o ich roli i wpływie na rzeczywistość, także poza ekranem.

Konkurs, premiery i branżowe spotkania

W programie tegorocznej edycji znajdą się tematyczne sekcje, pokazy specjalne i spotkania z twórcami. Najważniejszym punktem pozostaje Konkurs Główny, w którym polskie seriale powalczą o tytuł Najlepszego Serialu 2025 roku. O zwycięstwie zdecyduje niezależne, międzynarodowe jury.

Festiwalowe wydarzenia skupią się w warszawskiej Kinotece, która na pięć dni stanie się centrum serialowych emocji. Dla branży przygotowano trzydniowy SerialCon Pro Industry - cykl warsztatów, paneli i dyskusji o trendach, produkcji i dystrybucji seriali.

Ambitne plany

Pierwsza edycja SerialConu odbyła się rok temu. Branża serialowa w końcu zyskała przestrzeń do merytorycznych rozmów, a na festiwalu gościliśmy światowe gwiazdy - wspomina Magdalena Sroka. W ubiegłym roku tytuł Serialu Roku zdobyła "Infamia" od Netflixa, a gościem specjalnym był Jared Harris, znany z "Mad Men", "Czarnobyla" i "The Crown".

Organizatorzy zapowiadają, że druga edycja nie zwolni tempa. Dzięki współpracy z największymi serwisami streamingowymi, widzowie mogą liczyć na ekskluzywne, przedpremierowe pokazy i spotkania z twórcami.

BNP Paribas Warsaw SerialCon: 26-30 listopada 2025, Warszawa

Światowe gwiazdy i spotkania z twórcami

Prestiżowy Konkurs Główny z międzynarodowym jury

Wyselekcjonowane, fascynujące premiery serialowe

3-dniowy program SerialCon Pro Industry dla profesjonalistów

Filmowe maratony i imprezy towarzyszące