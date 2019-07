Komitet Organizacyjny Festiwalu Filmowego w Gdyni przychylił się do apeli przedstawicieli środowiska filmowego. Dołączył do listy cztery pominięte wcześniej filmy, które rekomendował zespół selekcyjny. O Złote Lwy powalczy m.in. "Mowa ptaków", nowy film Xawerego Żuławskiego.

W sumie - liczba tytułów w Konkursie Głównym Festiwalu Filmowego w Gdyni wzrosła z szesnastu do dwudziestu.

Komitet Organizacyjny 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych zdecydował o włączeniu do Konkursu Głównego następujących filmów rekomendowanych przez Zespół Selekcyjny:



"Interior", reżyseria: Marek Lechki, producenci: Anna Kępińska, Maciej Kubicki (premiera);



"Mowa ptaków", reżyseria: Xawery Żuławski, producent: Marcin Wierzchosławski;



"Supernova", reżyseria: Bartosz Kruhlik, producenci: Jacek Bromski, Ewa Jastrzębska, Jerzy Kapuściński (debiut, premiera);



"Żużel", reżyseria: Dorota Kędzierzawska, producent: Artur Reinhart (premiera).



"Podejmując tę decyzję w trybie wyjątkowym, Komitet Organizacyjny 44. FPFF kierował się dobrem polskiego środowiska filmowego, a także Festiwalu, który jest najważniejszą doroczną prezentacją aktualnego dorobku polskiej kinematografii" - czytamy w oświadczeniu.



Pełna lista dwudziestu filmów w Konkursie Głównym

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ruszy 16 września i potrwa do 21 września.



Awantura o Żuławskiego

W czwartek Radosław Śmigulski, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego FPFF w Gdyni poinformował, że w trybie nadzwyczajnym postanowił zwołać posiedzenie Komitetu Organizacyjnego i rekomendować przyjęcie do Konkursu Głównego "dodatkowych filmów, będących przedmiotem wyboru Zespołu Selekcyjnego".



Po kontrowersjach związanych z wyborem filmów do Konkursu Głównego wszyscy członkowie Zespołu Selekcyjnego zrezygnowali z udziału w Radzie Programowe. Informowała o tym przewodnicząca zespołu Kinga Dębska.



Z szacunku dla środowiska filmowego oraz w trosce o dobro polskiej kinematografii, a także zapewnienie możliwie szerokiego spektrum światopoglądowego i artystycznego podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, postanawiam zwołać w trybie nadzwyczajnym posiedzenie Komitetu Organizacyjnego oraz rekomendować przyjęcie do Konkursu Głównego 44. FPFF dodatkowych filmów, będących przedmiotem wyboru Zespołu Selekcyjnego - poinformował Radosłąw Śmigulski w komunikacie przesłanym w czwartek PAP.



Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego FPFF w Gdyni dodał, że "niemające oparcia w regulaminie festiwalu kompetencje Zespołu Selekcyjnego, wskazane członkom Zespołu przez Przewodniczącego Rady Programowej FPFF, nie powinny stanowić negatywnej konsekwencji dla twórców i selekcjonerów festiwalu".



W składzie Zespołu Selekcyjnego, który dokonał wyboru filmów, byli reżyser i scenarzystka Kinga Dębska (przewodnicząca), operator i reżyser Wojciech Staroń, reżyser Leszek Dawid, kostiumografka Jagna Janicka i reżyser Kuba Czekaj.



Wśród filmów znalazło się 11 premier i trzy debiuty. Wśród zakwalifikowanych fabuł zabrakło zarekomendowanych przez zespół selekcyjny filmów "Interior" Marka Lechkiego, "Supernova" Bartosza Kruhlika (debiut), "Żużel" Doroty Kędzierzawskiej i "Mowa ptaków" Xawerego Żuławskiego.

W czwartek rano do decyzji o odejściu członków Zespołu Selekcyjnego z Rady Programowej odniósł się dyrektor FPFF Leszek Kopeć. Jak podkreślił, powody tej decyzji organizatorzy festiwalu odbierają "ze zdziwieniem". Według niego, "zgodnie z regulaminem, znanym przed rozpoczęciem selekcji, to Komitet Organizacyjny w postępowaniu dwuetapowym podejmuje ostateczną decyzję o dopuszczeniu filmów do konkursu".



Wojciech Marczewski, przewodniczący Rady Programowej i członek Komitetu Organizacyjnego, powiedział w środę PAP, że "złamana została zasada współpracy pomiędzy organizatorami festiwalu a środowiskiem filmowym, które przestaje mieć jakikolwiek wpływ na najważniejszy polski festiwal filmowy w Gdyni".



Była to umowa w formie ustnej, rodzaj gentlemen’s agreement, ale umowa ustna prawnie jest równie obowiązująca, jak umowa spisana. Ta złamana zasada polegała na tym, że Zespół Selekcyjny, wyłoniony z naszych koleżanek i kolegów, którzy należą do Rady Programowej, miał wybrać 20 filmów ogólnie, a pierwsze osiem filmów to miały być tytuły, które na pewno wejdą do Konkursu Głównego. Następnych osiem miał wyznaczyć Komitet Organizacyjny - wyjaśnił.