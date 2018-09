Metallica potwierdziła powrót WorldWired Tour do Europy. Tym razem ta oszałamiająca trasa potrwa od 1 maja do 25 sierpnia 2019 roku, a złożą się na nią koncerty na stadionach, w parkach, a nawet na zamku. 21 sierpnia legendarna grupa zagra na PGE Narodowym w Warszawie!

Metallica na koncercie w Budapeszcie / Balazs Mohai / PAP/EPA

Nowe europejskie terminy to pierwsze koncerty od czasu bijących rekordy frekwencji wydarzeń w 29 obiektach koncertowych, które miały miejsce od sierpnia 2017 roku do maja tego roku. Trasa, która wystartuje 1 maja 2019 roku w Estádio do Restelo w Lizbonie, obejmie 25 koncertów w 20 krajach: na liście znalazło się kilkanaście miast nieuwzględnionych w trasie zakończonej w maju. Wśród nich: Mediolan, Zurych, Dublin, Bruksela, Berlin, Moskwa, Warszawa, Bukareszt i Göteborg czy - po raz pierwszy w historii grupy - Trondheim w Norwegii, Hämeenlinna w Finlandii i Tartu w Estonii.

Gośćmi specjalnymi na całej trasie będą zespoły Ghost i Bokassa.

Powróci również Wherever I May Roam Black Ticket: jeden bilet uprawniający do wstępu na płytę na każde show Metalliki w ramach trasy koncertowej: od A(msterdamu) do Z(urychu). Posiadacze Black Ticket muszą jedynie wybrać koncerty i zarezerwować elektronicznie bilet nie później niż na 48 godzin przed wydarzeniami. Black Tickets - w limitowanej liczbie 750 sztuk - będą dostępne w cenie 598 euro.

Podobnie jak w przypadku większości koncertów zespołu Metallica na trasie WorldWired każdy zakupiony bilet łączy się z możliwością wyboru fizycznej lub cyfrowej kopii najnowszego, dziesiątego albumu grupy: "Hardwired... To Self-Destruct".

Po raz kolejny wszystkie wejściówki będą umożliwiały również bezpłatne pobranie MP3 z danego koncertu, przygotowanego przez ekipę trasy "Hardwired...To Self-Destruct". Bezpłatne pliki z zapisem koncertu będzie można pobrać, skanując lub wprowadzając kod kreskowy z biletu na dany koncert na stronie LiveMetallica.com/scan .

Dostępne będą również trzy specjalne pakiety zawierające bilety premium i inne udogodnienia czy atrakcje jak możliwość wcześniejszego wejścia na teren koncertu, zwiedzanie pamiątkowego muzeum "Memory Remains" oraz... spotkanie z zespołem! Więcej informacji nt. dostępnych pakietów znajdziecie na stronach CID Entertainment .

Przedsprzedaż biletów dla członków Fan Clubu Fifth Member rozpocznie się 25 września. Pełną listę wszystkich dostępnych przedsprzedaży znajdziecie tutaj .

Ogólna sprzedaż biletów rozpocznie się natomiast 28 września o godzinie 10:00 na stronach www.livenation.pl .

Organizatorzy przewidzieli niespodziankę również dla klientów Citi Handlowy: dwa dni przed uruchomieniem ogólnej sprzedaży będą oni mogli kupić - z pomocą karty debetowej lub kredytowej Citi - maksymalnie 4 bilety na to wyjątkowe wydarzenie. Dokładną instrukcję zakupu wejściówek można znaleźć tutaj . Przedsprzedaż biletów dla klientów banku ruszy 26 września o 10:00 i potrwa do 28 września do 09:00 (może jednak zakończyć się wcześniej w przypadku wyczerpania puli wejściówek).

1 maja 2019: Lizbona, Portugalia (Estádio do Restelo)

3 maja 2019: Madryt, Hiszpania (Valdebebas)

5 maja 2019: Barcelona, Hiszpania (Estadi Olímpic Lluís Companys)

8 maja 2019: Mediolan, Włochy (San Siro Hippodrome)

10 maja 2019: Zurych, Szwajcaria (Letzigrund)

12 maja 2019: Paryż, Francja (Stade De France)

8 czerwca 2019: Dublin, Irlandia (Slane Castle)

11 czerwca 2019: Amsterdam, Holandia (Johan Cruijff Arena)

13 czerwca 2019: Kolonia, Niemcy (RheinEnergieStadion)

16 czerwca 2019: Bruksela, Belgia (Koning Boudewijnstadion)

18 czerwca 2019: Manchester, Wielka Brytania (Etihad Stadium)

20 czerwca 2019: Londyn, Wielka Brytania (Twickenham Stadium)

6 lipca 2019: Berlin, Niemcy (Olympiastadion)

9 lipca 2019: Göteborg, Szwecja (Ullevi)

11 lipca 2019: Kopenhaga, Dania (Telia Parken)

13 lipca 2019: Trondheim, Norwegia (Granåsen)

16 lipca 2019: Hämeenlinna, Finlandia (Kantolan Tapahtumapuisto)

18 lipca 2019: Tartu, Estonia (Raadi Airport)

21 lipca 2019: Moskwa, Rosja (Luzhniki Stadium)

14 sierpnia 2019: Bukareszt, Rumunia (Arena Națională)

16 sierpnia 2019: Wiedeń, Austria (Ernst-Happel-Stadion)

18 sierpnia 2019: Praga, Czechy (Airport Letnany)

21 sierpnia 2019: Warszawa, Polska (PGE Narodowy)

23 sierpnia 2019: Monachium, Niemcy (Olympiastadion)

25 sierpnia 2019: Mannheim, Niemcy (Maimarktgelände)