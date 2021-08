Najpopularniejsi artyści młodego pokolenia i muzyczne gwiazdy w konkursie RMF FM i Polsatu! Roxie Węgiel, Doda, Sylwia Grzeszczak, Arek Kłusowski, C Bool, Michał Szczygieł, Martin Lange, Three of Us, Daria. To właśnie oni powalczą w sobotę 28 sierpnia o statuetkę, którą tradycyjnie wręczy zwycięzcy przedstawiciel radia RMF FM. Gwiazdą wieczoru będzie Michael Patrick Kelly z hitowej w latach 90. grupy The Kelly Family. Z kolei w niedzielę najlepsze skecze znakomitych artystów Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej sprawią, że na twarzach widzów zagoszczą najszersze z możliwych uśmiechów.

