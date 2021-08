"​Legion samobójców: The Suicide Squad" w kinach. Octopus Film Festival w Gdańsku. I cykl koncertowy "Z jazzem przez Polskę". Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

"Legion samobójców: The Suicide Squad"

W piątek 6 sierpnia do kin trafi nowa odsłona "Legionu samobójców". Legion to zbiorowisko najbardziej zdegenerowanych złoczyńców ze świata DC. W obsadzie jest m.in Margot Robbie w roli Harley Quinn. Gościnnie występują Sylvester Stallone i Viola Davis. Belle Reve to więzienie z największym odsetkiem zgonów w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Trzymani są tu najgorsi superzłoczyńcy. Supertajna i nie do końca legalna Jednostka Uderzeniowa X zbiera oddział przestępców, w tym Bloodsporta, Peacemakera, Kapitana Boomeranga, Ratcatcher Drugą, Savanta, King Sharka, Blackguarda, Javelina oraz Harley Quinn. Uzbrojeni zostają zesłani na pełną wrogów odludną wyspę Corto Maltese.

Jak czytamy w opisie Warner Bros., "Renegatów okiełznać może jedynie towarzyszący im pułkownik Rick Flag oraz rządowe implanty w uszach, zdradzające każde ich posunięcie Amandzie Waller". James Gunn wyreżyserował film na podstawie własnego scenariusza, posiłkując się postaciami stworzonymi przez DC.

Octopus Film Festival

Czwarta edycja Octopus Film Festival odbędzie się w dniach 3-8 sierpnia w Gdańsku. To festiwal poświęcony ambitnemu kinu gatunkowemu, dla którego organizatorów kino jest przede wszystkim wspaniałym doświadczeniem i wielką przygodą. Co roku w programie jest Seans Ukryty, czyli pokaz, którego szczegóły do ostatniej chwili trzymane są w tajemnicy. Widzowie kupują bilet i nie wiedzą, jaki film obejrzą, ani gdzie pojadą.

Jak podkreślają organizatorzy, najważniejszym punktem tegorocznego programu jest Konkurs Główny, w którym zostaną premierowo pokazane najciekawsze filmy gatunkowe z całego świata. W tegorocznym Konkursie znajdą się między innymi takie tytuły jak pokazywana na SXSW rotoskopowa animacja dla dorosłych "Spine of Night", kafkowsko-cronenbergowski "Mosquito State" Filipa Jana Rymszy (pokazywany wcześniej w Wenecji), "Spree" prosto z festiwalu w Sundance czy horror "Bloodthirsty", który premierował na świecie na Fantastic Fest.

"Z jazzem przez Polskę"

Rusza nowy cykl koncertów zatytułowany "Z jazzem przez Polskę". Chodzi dotarcie do mniejszych miast, miasteczek i gmin z programami muzyki klasycznej i jazzowej w wykonaniu uznanych wirtuozów polskiej sceny muzycznej, jak i uzdolnionych debiutantów. Wystąpią m.in. Henryk Miśkiewicz, Dorota Miśkiewicz, Marek Napiórkowski i Artur Lesicki.

4 i 5 sierpnia w Strzegomiu i Środzie Śląskiej wystąpi duet polskich gitarzystów jazzowych, czyli Marek Napiórkowski i Artur Lesicki. Projekt nosi nazwę Celuloid, inspirowany jest najpiękniejszymi melodiami polskiej muzyki filmowej. Artyści wykonają również swoje utwory. W Radomsku oraz Zduńskiej Woli, 7 i 8 sierpnia, wystąpi Dorota Miśkiewicz wraz z zespołem.