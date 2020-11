W poniedziałek 30 listopada Krakowski Tatr Komedia zagra na żywo z Zamku w Pułtusku. Pokaże spektakl "Artyści na Szlaku", który będzie tłumaczony na język włoski, bo kierowny jest m.in do mieszkającej we Włoszech Polonii.

Wideo youtube

Spektakl "Artyści na Szlaku" oparty jest na faktach. Jak czytamy na stronie teatru: "Gdy wybucha wojna - artyści, gwiazdy przedwojennej Warszawy i Lwowa dołączają do Armii Andersa, aby w oparach śmierci, głodu i walki dodać otuchy swoimi występami. To świat, którego już nie ma, to piosenki, które na długo zostają w pamięci".

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Posłuchaj zaproszenia Anny Stasiak-Apelskiej na spektakl

Czworo aktorów prowadzi widza przez drogę, która swój początek ma jeszcze w wolnej Polsce, gdzie kawiarniane sceny uginają się od kabaretów i recitali. Śledzimy losy naszych bohaterów, którzy kroczą dumnie przez niemal cały świat pod dowództwem generała Andersa, aby koniec tej przebytej ścieżki zastać w Londynie. Każdy z aktorów wciela w kilka postaci.

Reżyserem spektaklu jest Mateusz Dewera. Grają Adrian Gawlik, Natalia Pietrasz, Joanna Jucha oraz Jakub Reizer.

Plakat zapowiadający spektakl / materiały prasowe /