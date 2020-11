Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że od soboty 28 listopada biblioteki publiczne i naukowe mogą zostać otwarte i udostępniać swoje zbiory czytelnikom. Konieczne jest jednak zachowanie reżimu sanitarnego.

Resort poinformował, że od soboty do 27 grudnia biblioteki publiczne i naukowe mogą udostępniać zbiory pod warunkiem zapewnienia dystansu społecznego i przestrzeni 15 m. kw. powierzchni na osobę, z wyłączeniem bibliotekarzy.

Przed wejściem do biblioteki ma pojawić się informacja o limicie osób, a pracownicy mają czuwać nad tym, by był on przestrzegany.

"Decyzję o dacie i warunkach otwarcia wypożyczalni i czytelni podejmuje dyrektor biblioteki, który powinien wziąć pod uwagę warunki lokalowe, czas przebywania osób w czytelniach oraz lokalną sytuację epidemiczną (w gminie, powiecie i województwie)" - czytamy w komunikacie.

Rekomendacje Biblioteki Narodowej

Rekomendacje ws. funkcjonowania bibliotek opublikowała Biblioteka Narodowa . "Aby uniknąć przekroczenia limitu osób, zaleca się prowadzenie rezerwacji miejsc w czytelniach oraz umawianie godzin odbioru książek w wypożyczalniach. Jeśli jest to niemożliwe, należy przed wejściem do budynku umieścić informację o wykorzystaniu limitu, jeśli to nastąpi" - podaje BN.

Zasugerowano, że w miejscowościach, gdzie odnotowuje się dużo zakażeń koronawirusem albo warunki nie pozwalają na zachowanie dystansu w bibliotece, udostępnianie książek może być prowadzone na zewnątrz. "Biblioteka Narodowa rekomenduje ponadto udostępnianie zbiorów i ich zwrot za pośrednictwem książkomatów, usługi "Książka na telefon" i w innych formach bezkontaktowych" - czytamy w rekomendacjach BN.

Czytelnicy odwiedzających bibliotekę i jej pracownicy mają zakrywać nos i usta, a także dezynfekować ręce. Na ladzie bibliotecznej powinna pojawić się przesłona z pleksi.

"Po przyjęciu zwracanych książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki. Obowiązkowe jest zachowanie dystansu co najmniej 1,5 m między osobami przebywającymi w bibliotece" - wylicza BN. Jak podkreśla, w trakcie pracy biblioteki powinny być wprowadzone przerwy, które pozwolą na wywietrzenie pomieszczeń oraz dezynfekcję m.in. blatów i klamek.

BN zachęca też biblioteki do wprowadzenia kilku udogodnień dla czytelników. Chodzi m.in. o wprowadzenie większego limitu wypożyczanych egzemplarzy, przedłużenie okresu wypożyczenia i wstrzymanie naliczania kar za nieterminowe zwroty do czasu zakończenia epidemii.

Książki zwracane przez czytelników powinny być według BN poddane kwarantannie przez 3 dni. "Należy pamiętać, że choć książki są papierowe, to ich okładki, np. lakierowane, są wykonane z tworzyw sztucznych i wirus na ich powierzchni pozostaje znacznie dłużej niż na papierze. W związku z tym wirus na okładce książki przetrwa tak długo, jak na powierzchniach plastikowych" - wyjaśniono.

Książki poddane kwarantannie mogą trafić do skrzyni, pudła lub na wydzieloną półkę. Nie wolno ich czyścić preparatami dezynfekcyjnymi, ozonować i naświetlać lampami UV.