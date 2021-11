"Dom Gucci", nowy film Ridley'a Scotta o świecie mody z wątkiem kryminalnym w tle, 26 listopada wejdzie do polskich kin. Lady Gaga gra w nim Patrizię Reggiani, która zleciła zabójstwo swego byłego męża - Maurizio Gucciego. Artystka na spotkaniu z dziennikarzami po światowej premierze filmu wspominała o swoim dziennikarskim podejściu do osoby Reggiani. "Chciałam wyrobić sobie własne zdanie" - podkreśliła. Opowiadała też o swojej aktorskiej metodzie. "We wczesnym etapie jej życia byłam (...) kotem domowym. W środku filmowej opowieści (...) byłam lisem. (...) A potem, na koniec, przyglądałam się panterom" - tłumaczyła.

Patrizia Reggiani odsiedziała 18 z 26 lat wyroku i wyszła z więzienia w 2016 roku. W jednym z wywiadów żaliła się, że Lady Gaga nawet się z nią nie spotkała. Na spotkaniu z dziennikarzami po światowej premierze filmu "Dom Gucci" artystka tłumaczyła, jak wyglądał proces poznawania postaci, w którą się wcieliła.

Poświęciłam dużo czasu na czytanie o niej, oglądałam wywiady, których udzieliła. Oglądam też wywiady na jej temat. Ale starałam się nie czytać, ani nie oglądać niczego, co osądzałoby ją jednoznacznie. Chciałam wyrobić sobie własne zdanie. Długo zmagałam się z pytaniami: Kim ona jest? Dlaczego tak się stało? I pomyślałam, że ważne jest to, żebym podeszła do tej roli bardziej jak dziennikarka - wyjaśniała Lady Gaga. To jest prawdziwa, istniejąca osoba. Ale także osoba, która w wielu wywiadach cały czas kłamie. Chciałam sama przekonać się jak wygląda, kiedy kłamie i jak wygląda, kiedy nie kłamie. Jaka była ta prawdziwa Patrizia Reggiani, zanim wyszła za mąż? Zanim go zamordowała. Mniej jest o niej w tym filmie, gdy była młodsza. Więc tak naprawdę musiałem "zbudować" sobie jej młodość - relacjonowała.

Lady Gaga i Adam Driver na planie filmu "Dom Gucci"

Wierzę, że była prawdziwą kobietą, która się zakochała i wierzę, że nie tylko kochała Maurizio, ale kochała też jego sposób myślenia i sposób, w jaki wspierał ją w rodzinnym biznesie. Ale gdy jej to odebrano, zareagowała w sposób, w jaki większość kobiet przecież nie reaguje. Nie morduje swoich mężów. Bardzo cierpiała, było jej ciężko i zrobiła to, bo była po prostu zbyt zraniona - oceniła artystka.

Lady Gaga do tej roli przytyła i przefarbowała włosy na ciemny kolor. Studiowała ruchy, gesty i sposób mówienia Reggiani. Jak opowiada, chciała upewnić się, iż Patrizia nigdy nie błyszczała w strojach Gucci. I nigdy nie chciała, aby moda była na pierwszym planie.

Jeśli chodzi o aktorską pracę, można ją opisać jako trzy różne zwierzęta. We wczesnym etapie jej życia byłam kotem, takim kotem domowym. W środku filmowej opowieści, w drugim akcie, byłam lisem. Przestudiowałem sposób, w jaki polują lisy i one są naprawdę zabawne, kiedy polują. A potem, na koniec, przyglądałam się panterom. Ona w trzecim akcie filmu staje tym wielkim kotem. Oglądałam wiele filmów o tym, w jaki sposób polują pantery. I na początku są trochę uwodzicielskie, a potem nagle rzucają się na ofiarę. Jestem pewna, że wszyscy wiedzą, że jest bardzo duża różnica między wszystkimi trzema zwierzętami, o których mówię. Więc wykorzystałam tę wiedzę i to był mój sposób budowania tej postaci" - opowiadała na spotkaniu z dziennikarzami po premierze filmu Lady Gaga.

Lady Gaga na planie filmu "Dom Gucci"



Autorem zdjęć do filmu "Dom Gucci" jest współpracujący z Ridleyem Scottem od lat Dariusz Wolski. Scott mówi o swoim najnowszym filmie, że to przede wszystkim fascynująca historia rodzinna. Dynastia Guccich była niemal włoską rodziną królewską w branży modowej i sama przyczyniła się do swojego upadku. Nie da się zaprzeczyć, że to nadzwyczaj interesujące - ocenia.

Adam Driver na planie filmu "Dom Gucci"

W filmie występują również Adam Driver jako Maurizio Gucci, Jeremy Irons jako jego ojciec Rodolfo, Jared Leto jako Paolo Gucci, Al Pacino jako ojciec Paola - Aldo Gucci i Salma Hayek w roli Piny, jasnowidzki i powiernicy Patrizii.